Скандал з плівками Міндіча: у Раді приголомшили заявою про чергового фігуранта

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" опублікував нові фрагменти перехоплених розмов, які мають відношення до справи НАБУ та САП, ініційованої в рамках операції "Мідас". В цих розмовах, як стверджується, бере участь бізнесмен Тімур Міндіч, Олександр Цукерман та Рустем Умєров, чинний секретар Ради національної безпеки та оборони України.

Ярослав Железняк, депутат від партії "Голос", також поділився роздруківками з цієї справи, вказавши, що вони стали відомими завдяки стороні захисту. Він акцентував, що за форматом документів та зазначеними на них відомостями можна стверджувати, що матеріали дійсно походять від цієї сторони.

Ці опубліковані фрагменти розмов стосуються не лише бізнесових угод, але й кадрових питань в уряді. Зокрема, йдеться про обговорення кандидатур на ключові посади в Кабінеті міністрів. У розмовах Міндіч висловлюється про одного з потенційних кандидатів, зазначаючи, що ця особа не є надійною і має власні інтереси, що ставить під сумнів її відданість справі. Тому, за словами Міндіча, такий кандидат не підходить для державної служби.

З іншого боку, Міндіч пропонує кандидатуру на посаду віцепрем'єр-міністра, за яку, судячи з фрагментів, Умєров погоджується. Відомо, що це обговорення відбулося 8 липня 2025 року, тобто ще до серпневої атаки на НАБУ і САП та змін в уряді, що стали відомими як "переставляння ліжок".

Також у розмовах згадувався кандидат на посаду міністра оборони. За контекстом і часом обговорення, ймовірно, йшлося про Ігоря Клименка, керівника Міністерства внутрішніх справ, який на той час міг бути розглянутий як можливий очільник Міноборони.

