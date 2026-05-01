logo

BTC/USD

77224

ETH/USD

2280.6

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Скандал с пленками Миндича: в Раде ошеломили заявлением об очередном фигуранте
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандал с пленками Миндича: в Раде ошеломили заявлением об очередном фигуранте

Один из опубликованных фрагментов разговора между Миндичем и Умеровым был посвящен кадровым вопросам

1 мая 2026, 11:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" опубликовал новые фрагменты перехваченных разговоров, относящихся к делу НАБУ и САП, инициированной в рамках операции "Мидас". В этих разговорах, как утверждается, принимают участие бизнесмен Тимур Миндич, Александр Цукерман и Рустем Умеров, действующий секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Фото: из открытых источников

Ярослав Железняк, депутат от партии "Голос", также поделился распечатками по этому делу, указав, что они стали известны благодаря стороне защиты. Он акцентировал, что по формату документов и указанным на них сведениям можно утверждать, что материалы действительно происходят от этой стороны.

Эти опубликованные фрагменты разговоров касаются не только бизнес-соглашений, но и кадровых вопросов в правительстве. В частности, речь идет об обсуждении кандидатур на ключевые посты в Кабинете министров. В разговорах Миндич высказывается об одном из потенциальных кандидатов, отмечая, что это лицо не является надежным и имеет собственные интересы, что ставит под сомнение его преданность делу. Потому, по словам Миндича, такой кандидат не подходит для государственной службы.

С другой стороны, Миндич предлагает кандидатуру на должность вице-премьер-министра, за которую, судя по фрагментам, Умеров соглашается. Известно, что это обсуждение состоялось 8 июля 2025 года, то есть еще до августовской атаки на НАБУ и САП и изменений в правительстве, которые стали известны как "переставление кроватей".  

Также в разговорах упоминался кандидат в должность министра обороны. По контексту и времени обсуждения, вероятно, речь шла об Игоре Клименко, руководителе Министерства внутренних дел, который в то время мог быть рассмотрен как возможный глава Минобороны.  

Портал "Комментарии" уже писал, что давление президента Украины Владимира Зеленского на ускоренное присоединение Украины к Европейскому Союзу вызывает растущее напряжение в отношениях с европейскими столицами, в то время, когда США взвешивают вопрос о своей поддержке Киева.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости