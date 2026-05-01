Скандал с пленками Миндича: в Раде ошеломили заявлением об очередном фигуранте

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" опубликовал новые фрагменты перехваченных разговоров, относящихся к делу НАБУ и САП, инициированной в рамках операции "Мидас". В этих разговорах, как утверждается, принимают участие бизнесмен Тимур Миндич, Александр Цукерман и Рустем Умеров, действующий секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Ярослав Железняк, депутат от партии "Голос", также поделился распечатками по этому делу, указав, что они стали известны благодаря стороне защиты. Он акцентировал, что по формату документов и указанным на них сведениям можно утверждать, что материалы действительно происходят от этой стороны.

Эти опубликованные фрагменты разговоров касаются не только бизнес-соглашений, но и кадровых вопросов в правительстве. В частности, речь идет об обсуждении кандидатур на ключевые посты в Кабинете министров. В разговорах Миндич высказывается об одном из потенциальных кандидатов, отмечая, что это лицо не является надежным и имеет собственные интересы, что ставит под сомнение его преданность делу. Потому, по словам Миндича, такой кандидат не подходит для государственной службы.

С другой стороны, Миндич предлагает кандидатуру на должность вице-премьер-министра, за которую, судя по фрагментам, Умеров соглашается. Известно, что это обсуждение состоялось 8 июля 2025 года, то есть еще до августовской атаки на НАБУ и САП и изменений в правительстве, которые стали известны как "переставление кроватей".

Также в разговорах упоминался кандидат в должность министра обороны. По контексту и времени обсуждения, вероятно, речь шла об Игоре Клименко, руководителе Министерства внутренних дел, который в то время мог быть рассмотрен как возможный глава Минобороны.

