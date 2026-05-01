logo

BTC/USD

77224

ETH/USD

2280.6

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией "Табуны" Шахедов беспощадно бьют по Украине: РФ подняла в воздух Ту-95
commentss НОВОСТИ Все новости

"Табуны" Шахедов беспощадно бьют по Украине: РФ подняла в воздух Ту-95

Сейчас большинство вражеских беспилотников улетают на Запад Украины

1 мая 2026, 12:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

С утра 1 мая в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за атак со стороны российской армии. По информации Воздушных сил Украины и мониторинговых каналов, враг запустил беспилотники по разным направлениям, что создало серьезную угрозу безопасности.

Фото: из открытых источников

Утром военные сообщили о беспилотниках, двигающихся на территорию Украины. Одним из направлений стал район Теткино в России, откуда дроны направлялись в сторону Сумской области. Также наблюдалась активность беспилотников в акватории Черного моря. Кроме этого, появилась информация о десятках беспилотных летательных аппаратов, двигающихся по разным направлениям Украины, в частности в Сумской, Черниговской, Киевской и Полтавской областях.

К моменту 11:20 было зафиксировано, что минимум 30 "Шахедов" двигаются на западную часть Украины, а еще около 60 БПЛА находятся в воздушном пространстве в пределах указанных областей. В Киевской области сообщается о значительном количестве беспилотников на востоке и юге, двигающихся в столицу. Однако в тот момент в Киеве тревогу не объявляли. В то же время, в Киевской областной военной администрации подтвердили, что силы ПВО работают над уничтожением целей.

В 11:50 Наталья Заболотная, начальница Винницкой ОВА, сообщила об атаке на Виннитчину, где российские дроны нанесли удар по нескольким населенным пунктам. Через несколько минут, в 11:53, Воздушные силы Украины подтвердили, что группы беспилотников направляются в направлении Винницы, минуя Кагарлык и Белую Церковь.  

В то же время, мониторинговые каналы предупреждают, что Россия направила в небо стратегические бомбардировщики, которые, вероятно, запускают до 20 крылатых ракет. Поэтому, по словам военных, следует быть готовыми к дальнейшим ударам и держаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости