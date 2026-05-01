"Табуны" Шахедов беспощадно бьют по Украине: РФ подняла в воздух Ту-95

С утра 1 мая в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за атак со стороны российской армии. По информации Воздушных сил Украины и мониторинговых каналов, враг запустил беспилотники по разным направлениям, что создало серьезную угрозу безопасности.

Утром военные сообщили о беспилотниках, двигающихся на территорию Украины. Одним из направлений стал район Теткино в России, откуда дроны направлялись в сторону Сумской области. Также наблюдалась активность беспилотников в акватории Черного моря. Кроме этого, появилась информация о десятках беспилотных летательных аппаратов, двигающихся по разным направлениям Украины, в частности в Сумской, Черниговской, Киевской и Полтавской областях.

К моменту 11:20 было зафиксировано, что минимум 30 "Шахедов" двигаются на западную часть Украины, а еще около 60 БПЛА находятся в воздушном пространстве в пределах указанных областей. В Киевской области сообщается о значительном количестве беспилотников на востоке и юге, двигающихся в столицу. Однако в тот момент в Киеве тревогу не объявляли. В то же время, в Киевской областной военной администрации подтвердили, что силы ПВО работают над уничтожением целей.

В 11:50 Наталья Заболотная, начальница Винницкой ОВА, сообщила об атаке на Виннитчину, где российские дроны нанесли удар по нескольким населенным пунктам. Через несколько минут, в 11:53, Воздушные силы Украины подтвердили, что группы беспилотников направляются в направлении Винницы, минуя Кагарлык и Белую Церковь.

В то же время, мониторинговые каналы предупреждают, что Россия направила в небо стратегические бомбардировщики, которые, вероятно, запускают до 20 крылатых ракет. Поэтому, по словам военных, следует быть готовыми к дальнейшим ударам и держаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

