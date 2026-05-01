Свято скасували: в окупованому Луганську не буде параду 9 травня

На тимчасово окупованій території Луганської області цього року не відбудеться традиційного параду до 9 травня. Рішення стало несподіваним, адже подібні заходи раніше активно використовувалися як інструмент пропаганди. Окупаційна влада пояснює скасування “міркуваннями безпеки”.

У Луганську відмовилися від параду: що відбувається на окупованій території

Як повідомляють "Коментарі", про це пишуть пропагандистські медіа з посиланням на рішення окупаційної адміністрації, яка відмовилася від проведення масових подій.

Чому скасували парад

Офіційно причиною називають безпекову ситуацію. Водночас експерти звертають увагу, що подібні рішення можуть бути пов’язані з ризиками атак і загальною нестабільністю в регіоні.

Це вперше за тривалий час, коли окупаційна влада відмовляється від масштабного святкування, яке традиційно супроводжувалося демонстрацією сили.

Що відбувається у Москві

На відміну від окупованого Луганська, у російській столиці парад планують провести. Однак і там не обійшлося без змін.

Уперше з 2007 року парад у Москві відбудеться без демонстрації військової техніки, що також свідчить про зміну формату заходу.

За інформацією російських джерел, це може бути пов’язано з побоюваннями атак дронів.

Що відбувається на місці

Попри відсутність офіційних заходів, підготовка до дати триває. У центрі Луганська фіксують активне розміщення символіки.

Зокрема, у громадських місцях з’являються радянські та російські прапори, а також портрети політичних діячів.

Це свідчить, що інформаційна складова святкування зберігається, навіть без масових заходів.

Що це означає

Скасування параду може свідчити про зміну підходів до проведення подібних подій на окупованих територіях. Безпекові ризики змушують переглядати формат навіть традиційних свят.

Водночас символічна підготовка показує, що пропагандистський аспект залишається важливим елементом політики окупаційної влади.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях України ситуація з медициною стрімко погіршується. Люди змушені годинами стояти в чергах навіть за базовими обстеженнями, а в деяких регіонах система фактично тримається на лікарях пенсійного віку. Доступ до медичної допомоги стає дедалі складнішим, а якість послуг – нижчою.