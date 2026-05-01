На временно оккупированной территории Луганской области в этом году не пройдет традиционный парад до 9 мая. Решение стало неожиданным, ведь подобные меры раньше активно использовались в качестве инструмента пропаганды. Оккупационные власти объясняют отмену "мнениями безопасности" .

В Луганске отказались от парада: что происходит на оккупированной территории

Как сообщают " Комментарии ", об этом пишут пропагандистские медиа со ссылкой на решение оккупационной администрации, отказавшейся от проведения массовых событий.

Почему отменили парад

Официально причиной называют ситуацию безопасности. В то же время, эксперты обращают внимание, что подобные решения могут быть связаны с рисками атак и общей нестабильностью в регионе.

Это впервые за длительное время, когда оккупационные власти отказываются от масштабного празднования , которое традиционно сопровождалось демонстрацией силы.

Что происходит в Москве

В отличие от оккупированного Луганска в российской столице парад планируют провести. Однако и там не обошлось без изменений.

Впервые с 2007 года парад в Москве состоится без демонстрации военной техники , что также свидетельствует об изменении формата мероприятия.

По информации российских источников, это может быть связано с опасениями атак дронов.

Что происходит на месте

Несмотря на отсутствие официальных мер, подготовка к дате продолжается. В центре Луганска фиксируют активное размещение символики.

В частности, в общественных местах появляются русские и русские флаги, а также портреты политических деятелей.

Это свидетельствует о том, что информационная составляющая празднования сохраняется даже без массовых мероприятий .

Что это значит

Отмена парада может свидетельствовать об изменении подходов к проведению подобных событий на оккупированных территориях. Безопасные риски заставляют пересматривать формат даже традиционных праздников.

В то же время, символическая подготовка показывает, что пропагандистский аспект остается важным элементом политики оккупационной власти .

