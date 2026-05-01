Медицина на межі колапсу: у Бердянську люди стоять у чергах з 6 ранку, а на Луганщині нема лікарів

На тимчасово окупованих територіях України ситуація з медициною стрімко погіршується. Люди змушені годинами стояти в чергах навіть за базовими обстеженнями, а в деяких регіонах система фактично тримається на лікарях пенсійного віку. Доступ до медичної допомоги стає дедалі складнішим, а якість послуг – нижчою.

Окупація б’є по здоров’ю: у Бердянську – багатогодинні черги, на Луганщині – критичний дефіцит лікарів

Як повідомляють "Коментарі", про це повідомляють Бердянська МВА та Луганська ОВА. Дані свідчать про серйозні проблеми одразу в кількох окупованих регіонах.

Черги з самого ранку

У Бердянську ситуація з медичним обслуговуванням вже викликає обурення серед місцевих мешканців. Люди змушені приходити до поліклініки ще до світанку.

Черги на флюорографію формуються вже близько 6 ранку, а очікування може тривати кілька годин просто неба. Процес отримання послуги складний і багаторівневий.

Спочатку потрібно вистояти чергу за бланком, потім заповнити документи, після чого знову чекати для подачі і отримання талона. У підсумку частина людей потрапляє до кабінету лише ближче до 11:00.

Фактично одна процедура забирає пів дня, що створює додаткові труднощі для тих, хто працює.

Ще складніше отримати результати

Проблеми не закінчуються після обстеження. Результати видають лише через кілька днів і тільки вранці.

Це означає, що пацієнтам доводиться знову повертатися до медзакладу і знову стояти в чергах. Навіть найпростіші довідки перетворюються на складний і виснажливий процес.

Критична нестача лікарів

У Луганській області ситуація ще складніша. Там медична система стикається з гострим кадровим дефіцитом.

Понад 54% лікарських посад залишаються вакантними, що становить близько 5 тисяч незаповнених місць. Це означає, що значна частина населення просто не має доступу до фахової допомоги.

Крім того, близько 15% лікарів – пенсійного віку. Молоді спеціалісти практично не приходять у систему, що лише поглиблює кризу.

Що це означає для людей

Такі умови безпосередньо впливають на здоров’я населення. Затримки з обстеженнями, відсутність лікарів і перевантаження медзакладів створюють ризики для життя і ускладнюють лікування.

Медична система на окупованих територіях поступово втрачає здатність забезпечувати базові потреби людей.

