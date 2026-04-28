Масове відбирання житла – у Луганську окупанти готуються «націоналізувати» тисячі квартир

У тимчасово окупованому Луганську російська адміністрація розгортає нову хвилю примусового відчуження житла. Під приводом так званої "націоналізації" окупанти можуть відібрати тисячі квартир, що належать українцям.

У Луганську можуть відібрати до 8 тисяч квартир – окупанти запустили нову схему «націоналізації»

Як повідомляють "Коментарі", про це заявив очільник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.

Як працює нова схема

За новими правилами, які набули чинності у березні, окупаційна влада визначає "безгосподарним" будь-яке житло, інформація про яке відсутня у російських реєстрах.

Фактично це означає, що власники повинні пройти процедуру перереєстрації майна за російськими законами.

На це відводиться лише 30 діб.

Якщо власник не встигає або не має змоги виконати ці вимоги – його квартира автоматично потрапляє під ризик вилучення.

Додаткові підстави для вилучення

Окрім відсутності в реєстрі, окупанти заклали ще кілька механізмів для відбирання житла.

Зокрема, квартиру можуть "націоналізувати", якщо:

– не сплачуються комунальні послуги протягом року

– у помешканні ніхто не проживає понад три місяці

Ці критерії створюють широке поле для зловживань, адже значна частина власників була змушена залишити свої домівки через війну.

Масштаби загрози

За попередніми оцінками, у самому Луганську під загрозою перебувають близько 8 тисяч квартир.

Однак на всій окупованій частині Луганської області масштаби можуть бути значно більшими.

Йдеться приблизно про 50 тисяч помешкань, які планують вилучити під приводом заборгованості за комунальні послуги.

Що це означає для власників

Фактично йдеться про системну кампанію з перерозподілу житлового фонду.

Українці, які були змушені евакуюватися або не мають доступу до свого майна, ризикують втратити його без можливості захисту своїх прав.

Таким чином окупаційна влада створює юридичні механізми для легалізації фактичного захоплення нерухомості.

Загальна тенденція

Подібні практики вже неодноразово фіксувалися на тимчасово окупованих територіях.

Під виглядом "націоналізації" або "перереєстрації" відбувається витіснення місцевого населення та передача майна новим власникам, лояльним до окупаційної влади.

