Окупанти стирають історію – у центрі Маріуполя знесли будівлю біля легендарного кінотеатру

У центрі тимчасово окупованого Маріуполя продовжується системне знищення історичного середовища міста. Російські окупаційні адміністрації не лише не відновлюють пошкоджену забудову, а й фактично стирають її з карти, змінюючи вигляд міста під власні потреби.

У Маріуполі знесли будівлю поруч із кінотеатром «Перемога» – центр міста продовжують руйнувати

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Маріупольська міська рада.

Що сталося біля кінотеатру

У самому серці Маріуполя окупанти знесли будівлю, розташовану навпроти кінотеатру "Перемога" – однієї з найстаріших культурних споруд міста.

Світлини з місця події поширилися у місцевих соціальних мережах. На них видно, що будівля повністю демонтована, а територія очищена під подальше використання.

Йдеться не про випадкове руйнування, а про цілеспрямовану зміну міського простору.

Доля кінотеатру "Перемога"

Сам кінотеатр "Перемога", який був зведений ще на початку XX століття, нині перебуває у стані руїн.

Ця будівля пережила обидві світові війни, однак не вистояла під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вона стала символом того, як сучасна війна нищить історичну спадщину, яка зберігалася десятиліттями.

Попри це, жодних активних робіт із його відновлення окупаційна влада не проводить.

Що відбувається з історичним центром

За свідченнями місцевих жителів, у руїнах залишається значна частина історичного центру Маріуполя.

Водночас окупаційна адміністрація не концентрується на збереженні чи реставрації культурної спадщини. Натомість акцент зроблено на будівництві нових житлових кварталів, зокрема іпотечного житла.

Йдеться про принципову зміну міського середовища – замість відновлення зруйнованого формується нова забудова, орієнтована переважно на громадян Росії.

Плани окупаційної влади

Раніше окупаційна адміністрація вже озвучувала наміри знести значну частину території в Центральному районі Маріуполя.

На цих ділянках планують звести котеджні містечка, які, за попередньою інформацією, призначатимуться для покупців із РФ.

Це свідчить про системну політику зміни демографічного та культурного вигляду міста.

Чому це важливо

Фактично Маріуполь проходить через процес не лише фізичного руйнування, а й втрати історичної ідентичності.

Замість відновлення знищених об’єктів окупанти формують нову міську реальність, у якій немає місця для автентичного вигляду міста та його історичної пам’яті.

