В центре временно оккупированного Мариуполя продолжается системное уничтожение исторической среды города. Российские оккупационные администрации не только не восстанавливают поврежденную застройку, но и фактически стирают ее с карты, изменяя облик города под собственные нужды.

В Мариуполе снесли здание рядом с кинотеатром «Победа» – центр города продолжают разрушать

Как сообщают " Комментарии ", об этом информирует Мариупольский городской совет.

Что произошло у кинотеатра

В самом сердце Мариуполя оккупанты снесли здание, расположенное напротив кинотеатра "Победа" – одного из старейших культурных сооружений города.

Фотографии с места происшествия распространились в местных социальных сетях. На них видно, что здание полностью демонтировано, а территория очищена для дальнейшего использования.

Речь идет не о случайном разрушении, а о целенаправленном изменении городского пространства.

Судьба кинотеатра "Победа"

Сам кинотеатр "Победа", построенный еще в начале XX века, ныне находится в состоянии руин.

Это здание пережило обе мировые войны, однако не выстояло во время полномасштабного вторжения России в Украину. Она стала символом того, как современная война уничтожает историческое наследие, хранившееся десятилетиями.

Несмотря на это, никаких активных работ по его восстановлению оккупационные власти не проводят.

Что происходит с историческим центром

По свидетельству местных жителей, в развалинах остается значительная часть исторического центра Мариуполя.

В то же время, оккупационная администрация не концентрируется на сохранении или реставрации культурного наследия. В то же время акцент сделан на строительстве новых жилых кварталов, в частности ипотечного жилья.

Речь идет о принципиальном изменении городской среды – вместо восстановления разрушенного формируется новая застройка, ориентированная преимущественно на граждан России.

Планы оккупационных властей

Ранее оккупационная администрация уже озвучивала намерения снести значительную часть территории в Центральном районе Мариуполя.

На этих участках планируют построить коттеджные городки, которые, по предварительной информации, будут предназначаться для покупателей из РФ.

Это свидетельствует о системной политике изменения демографического и культурного вида города.

Почему это важно

Фактически Мариуполь проходит через процесс не только физического разрушения, но и потери исторической идентичности.

Вместо восстановления уничтоженных объектов оккупанты формируют новую городскую реальность, в которой нет места для аутентичного вида города и его исторической памяти.

