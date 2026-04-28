Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Война с Россией Массовый отбор жилья – в Луганске оккупанты готовятся «национализировать» тысячи квартир
Массовый отбор жилья – в Луганске оккупанты готовятся «национализировать» тысячи квартир

Российские власти на оккупированной Луганщине создают условия для массового отчуждения жилья украинцев – под угрозой десятки тысяч квартир.

28 апреля 2026, 11:21
Проніна Анна

Во временно оккупированном Луганске российская администрация разворачивает новую волну принудительного отчуждения жилья. Под предлогом так называемой "национализации" оккупанты могут отобрать тысячи квартир, принадлежащих украинцам.

Массовый отбор жилья – в Луганске оккупанты готовятся «национализировать» тысячи квартир

В Луганске могут отобрать до 8 тысяч квартир – оккупанты запустили новую схему «национализации»

Как сообщают " Комментарии ", об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.

Как работает новая схема

По новым правилам, вступившим в силу в марте, оккупационные власти определяют "бесхозяйственным" любое жилье, информация о котором отсутствует в российских реестрах.

Фактически это означает, что владельцы должны пройти процедуру перерегистрации имущества по российским законам.

На это отводится всего 30 суток.

Если владелец не успевает или не может выполнить эти требования – его квартира автоматически попадает под риск изъятия.

Дополнительные основания для извлечения

Кроме отсутствия в реестре, оккупанты заложили еще несколько механизмов для отбора жилья.

В частности, квартиру могут "национализировать", если:

– не оплачиваются коммунальные услуги в течение года
– в доме никто не проживает более трех месяцев

Эти критерии создают широкое поле для злоупотреблений, ведь значительная часть владельцев была вынуждена покинуть свои дома из-за войны.

Масштабы угрозы

По предварительным оценкам, в Луганске под угрозой находятся около 8 тысяч квартир.

Однако на всей оккупированной части Луганской области масштабы могут быть значительно больше.

Речь идет примерно о 50 тысячах квартир, которые планируют изъять под предлогом задолженности за коммунальные услуги.

Что это значит для владельцев

Фактически речь идет о системной кампании по перераспределению жилищного фонда.

Украинцы, вынужденные эвакуироваться или не имеющие доступа к своему имуществу, рискуют потерять его без возможности защиты своих прав.

Таким образом, оккупационные власти создают юридические механизмы для легализации фактического захвата недвижимости.

Общая тенденция

Подобные практики уже неоднократно фиксировались на временно оккупированных территориях.

Под видом "национализации" или "перерегистрации" происходит вытеснение местного населения и передача имущества новым владельцам, лояльным оккупационным властям.

Как сообщали ранее "Комментарии", во временно оккупированном Мариуполе россияне демонтируют историческую застройку, пока старинный кинотеатр остается в развалинах.



