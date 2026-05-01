На временно оккупированных территориях Украины ситуация с медициной стремительно ухудшается. Люди вынуждены часами стоять в очередях даже за базовыми обследованиями, а в некоторых регионах система фактически держится на врачах пенсионного возраста. Доступ к медицинской помощи становится все более сложным, а качество услуг ниже .

Оккупация бьет по здоровью: в Бердянске – многочасовые очереди, в Луганской области – критический дефицит врачей

Как сообщают " Комментарии ", об этом сообщают Бердянская МВА и Луганская ОВА . Данные свидетельствуют о серьезных проблемах сразу в нескольких оккупированных регионах.

Очереди с самого утра

В Бердянске ситуация с медицинским обслуживанием уже вызывает негодование среди местных жителей. Люди вынуждены приходить в поликлинику еще до рассвета.

Очереди на флюорографию формируются уже около 6 утра , а ожидание может длиться несколько часов под открытым небом. Процесс получения услуги сложен и многоуровнен.

Сначала нужно выстоять очередь за бланком, затем заполнить документы, после чего снова ждать для подачи и получения талона. В итоге часть людей попадает в кабинет только ближе к 11:00.

Фактически одна процедура занимает пол дня , что создает дополнительные трудности для тех, кто работает.

Еще сложнее получить результаты

Проблемы не оканчиваются после обследования. Результаты выдают только спустя несколько дней и только утром.

Это означает, что пациентам приходится снова возвращаться в медучреждение и снова стоять в очередях. Даже самые простые справки превращаются в сложный и изнурительный процесс .

Критическая нехватка врачей

В Луганской области ситуация еще более сложная. Там медицинская система сталкивается с острым кадровым недостатком.

Более 54% врачебных должностей остаются вакантными , что составляет около 5 тысяч незаполненных мест. Это значит, что значительная часть населения просто не имеет доступа к помощи.

Кроме того, около 15% врачей – пенсионного возраста. Молодые специалисты практически не приходят в систему, которая только усугубляет кризис.

Что это значит для людей

Такие условия оказывают непосредственное влияние на здоровье населения. Задержки с обследованиями, отсутствие врачей и перегрузка медучреждений создают риски для жизни и усложняют лечение.

Медицинская система на оккупированных территориях постепенно теряет способность обеспечивать базовые потребности людей .

