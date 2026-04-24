Свята в полоні рф: як ці дні відрізняються від інших

Звільнений з російського полону український військовий Олексій Ануля поділився свідченнями про жорстоке поводження та системні катування під час утримання.

Свята в полоні рф

За його словами, навіть у дні релігійних свят полонені не отримували жодного полегшення. На Великдень їм пообіцяли покращене харчування, однак фактично видали лише мінімальну їжу, яка не відрізнялася від звичайного раціону.

Після вечірньої перевірки полонених виводили у коридор, де починалися побиття. Як зазначає військовий, участь у цьому брали різні підрозділи, зокрема силові структури РФ.

За його словами, так звана “прийомка” тривала близько семи годин. Полонених били по всьому тілу, не зважаючи на травми.

Унаслідок катувань він отримав численні ушкодження: переломи, гематоми, травми хребта, а також інші важкі наслідки для здоров’я. Він також повідомив про випадки сексуального насильства під час утримання.

Окремо військовий описав умови в камерах: приміщення, розраховані на чотирьох осіб, були переповнені — там утримували до 12 людей, що унеможливлювало нормальне перебування.

Допити, за його словами, проводили представники різних структур, включно з силовими органами, і вони супроводжувалися фізичним тиском.

Військовий наголосив, що жорстоке поводження було системним і не залежало від поведінки полонених.

Подібні свідчення неодноразово фіксувалися міжнародними правозахисними організаціями, які заявляють про порушення норм міжнародного гуманітарного права.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у країнська військовослужбовиця розповіла про свій шлях від цивільного життя до служби, евакуацію з прифронтового міста та те, як війна змінює світогляд.

Жінка згадує, що початок повномасштабного вторгнення застала на зміні у пологовому будинку в Куп’янську. За її словами, місто швидко перетворилося на небезпечну зону, яку вона описує як “ад”. У травні, коли відкрили гуманітарний коридор, вона вирішила виїжджати разом із дітьми. Під час евакуації їх неодноразово перевіряли, перепитували, чи це дійсно її діти, що лише підсилювало напруження. Вже після виїзду вона ухвалила рішення долучитися до війська. Каже, що якби не троє дітей, її ставлення до війни було б ще жорсткішим.

