Праздники в плену рф: как эти дни отличаются от других

Ткачова Марія
Освобожденный из российского плена украинский военный Алексей Ануля поделился свидетельствами о жестоком обращении и системных пытках во время содержания.
Праздники в плену рф
По его словам, даже в дни религиозных праздников пленные не получали никакого облегчения. К Пасхе им пообещали улучшенное питание, однако фактически выдали лишь минимальную пищу, которая не отличалась от обычного рациона.
После вечерней проверки пленных выводили в коридор, где начинались избиения. Как отмечает военный, в этом участвовали разные подразделения, в том числе силовые структуры РФ.
По его словам, так называемая "приемка" длилась около семи часов. Пленных били по всему телу, несмотря на травмы.
В результате пыток он получил многочисленные повреждения: переломы, гематомы, травмы позвоночника, а также другие тяжелые последствия для здоровья. Он также сообщил о случаях сексуального насилия во время содержания.
Отдельно военный описал условия в камерах: помещения, рассчитанные на четырех человек, были переполнены — там содержали до 12 человек, что делало невозможным нормальное пребывание.
Допросы, по его словам, проводили представители разных структур, включая силовые органы, и они сопровождались физическим давлением.
Военный подчеркнул, что жестокое обращение было системным и не зависело от поведения пленных.
Подобные свидетельства неоднократно фиксировались международными правозащитными организациями, заявляющими о нарушении норм международного гуманитарного права.