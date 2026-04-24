Праздники в плену рф: как эти дни отличаются от других

Освобожденный из российского плена украинский военный Алексей Ануля поделился свидетельствами о жестоком обращении и системных пытках во время содержания.

Праздники в плену рф

По его словам, даже в дни религиозных праздников пленные не получали никакого облегчения. К Пасхе им пообещали улучшенное питание, однако фактически выдали лишь минимальную пищу, которая не отличалась от обычного рациона.

После вечерней проверки пленных выводили в коридор, где начинались избиения. Как отмечает военный, в этом участвовали разные подразделения, в том числе силовые структуры РФ.

По его словам, так называемая "приемка" длилась около семи часов. Пленных били по всему телу, несмотря на травмы.

В результате пыток он получил многочисленные повреждения: переломы, гематомы, травмы позвоночника, а также другие тяжелые последствия для здоровья. Он также сообщил о случаях сексуального насилия во время содержания.

Отдельно военный описал условия в камерах: помещения, рассчитанные на четырех человек, были переполнены — там содержали до 12 человек, что делало невозможным нормальное пребывание.

Допросы, по его словам, проводили представители разных структур, включая силовые органы, и они сопровождались физическим давлением.

Военный подчеркнул, что жестокое обращение было системным и не зависело от поведения пленных.

Подобные свидетельства неоднократно фиксировались международными правозащитными организациями, заявляющими о нарушении норм международного гуманитарного права.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что у странская военнослужащая рассказала о своем пути от гражданской жизни к службе, эвакуации из прифронтового города и о том, как война меняет мировоззрение.

Женщина вспоминает, что начало полномасштабного вторжения застало на смене роддома в Купянске. По ее словам, город быстро превратился в опасную зону, которую она описывает как "ад". В мае, когда открыли гуманитарный коридор, она решила уезжать вместе с детьми. Во время эвакуации их неоднократно проверяли, переспрашивали, действительно ли ее дети, что только усиливало напряжение. Уже после выезда она приняла решение присоединиться к армии. Говорит, что если бы не трое детей, ее отношение к войне было бы еще более жестким.

