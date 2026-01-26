Священник з Рівненщини покинув Україну після загибелі брата та тепер працює на Кремль

Священник УПЦ МП з Рівненської області, Олексій Оніщук, став об’єктом різкої критики після того, як покинув Україну та переїхав до Росії. Раніше його брат загинув на фронті, захищаючи країну, тоді як сам Оніщук обрав зовсім інший шлях — відкрито підтримує політику Кремля і займається антиукраїнською пропагандою. Про це повідомляє "Рівненська громада".

Олексій Оніщук переїхав до Росії та відкрито займається антиукраїнською пропагандою

У 2019 році священник вже опинився в центрі скандалу на Рівненщині: він втратив храм у селі Костопільщини через небажання переходити до Православної Церкви України разом із вірянами. Попри це, він швидко спорудив нову церкву Московського патріархату за підтримки "мецената", що дозволило йому залишитися на місці та продовжити служіння, але вже в іншій церковній структурі. Примітно, що його церква знаходиться неподалік великого військового полігону, що викликало додатковий резонанс серед місцевих жителів.

Як батько трьох дітей, Оніщук спочатку виїхав закордон, а згодом оселився в Росії. Там він активно займається пропагандою на користь агресора, виступає в ЗМІ та веде діяльність, яка прямо суперечить інтересам України.

Громадськість та журналісти наголошують, що церковна структура УПЦ МП поки що не дає жодної офіційної оцінки діям свого служителя-втікача, що викликає обурення серед українських вірян. Багато хто зазначає, що подібні випадки підігрівають суспільний запит на прозорість та відповідальність церковних організацій, особливо в умовах війни.

Цей інцидент викликав широкий резонанс у соціальних мережах, де українці активно обговорюють моральну та етичну сторону вчинку священника. Багато коментаторів підкреслюють, що поки одна частина родини віддає життя за Україну, інші її члени обирають шлях співпраці з агресором, що спричиняє глибоке розчарування у громадах та серед духовенства.

