Священник УПЦ МП из Ровенской области Алексей Онищук стал объектом резкой критики после того, как покинул Украину и переехал в Россию. Ранее его брат погиб на фронте, защищая страну, тогда как сам Онищук избрал совсем другой путь – открыто поддерживает политику Кремля и занимается антиукраинской пропагандой. Об этом сообщает "Ровенская община".

Алексей Онищук переехал в Россию и открыто занимается антиукраинской пропагандой

В 2019 году священник уже оказался в центре скандала в Ровенской области: он потерял храм в селе Костопольщины из-за нежелания переходить в Православную Церковь Украины вместе с верующими. Тем не менее, он быстро построил новую церковь Московского патриархата при поддержке "мецената", что позволило ему остаться на месте и продолжить служение, но уже в другой церковной структуре. Примечательно, что его церковь находится недалеко от большого военного полигона, что вызвало дополнительный резонанс среди местных жителей.

Как отец троих детей, Онищук сначала уехал за границу, а потом поселился в России. Там он активно занимается пропагандой в пользу агрессора, выступает в СМИ и ведет деятельность, прямо противоречащую интересам Украины.

Общественность и журналисты отмечают, что церковная структура УПЦ МП пока не дает никакой официальной оценки действиям своего беглого служителя, что вызывает возмущение среди украинских верующих. Многие отмечают, что подобные случаи подогревают общественный запрос на прозрачность и ответственность церковных организаций, особенно в условиях войны.

Этот инцидент вызвал широкий резонанс в социальных сетях, где украинцы активно обсуждают моральную и нравственную сторону поступка священника. Многие комментаторы подчеркивают, что пока одна часть семьи отдает жизнь за Украину, другие ее члены избирают путь сотрудничества с агрессором, что влечет за собой глубокое разочарование в общинах и среди духовенства.

