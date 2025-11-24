Свої стріляють у своїх: бійці говорять про критичну кризу взаємодії

Українські військові публічно заявляють про критичні проблеми взаємодії на окремих ділянках фронту, що безпосередньо впливають на ефективність оборони та безпеку бійців.

Хаос у координації стає загрозою обороні

Старший військовослужбовець із позивним "Осман" повідомляє, що на напрямках, де підрозділи недоукомплектовані, одночасно можуть діяти понад десять незалежних "організмів" — різні частини, які не мають чіткої координації та сталого зв’язку між собою.



За його словами, це призводить до серйозних наслідків:



— ворог використовує прогалини у взаємодії для просування;

— на позиціях трапляються перестрілки між своїми, коли суміжні підрозділи не отримують оновленої інформації про переміщення союзних сил;

— оперативне управління стає фрагментованим і залежить від випадковостей.

"Це правда" — коментар Стерненка



Громадський діяч Сергій Стерненко підтвердив слова військового і додав ширший контекст, наголошуючи, що проблема має системний характер.

За його словами:

— "старі" бригади майже не отримують поповнення, натомість нові формування комплектуються за принципом лояльності, а не за потребами;

— виснажені частини стають ще більш виснаженими, адже навантаження на особовий склад не зменшується;

— через брак ротацій людей утримують на позиціях по 100+ днів, що призводить до фізичного та емоційного виснаження;

— це збільшує кількість випадків СЗЧ (самовільне залишення частини), що лише поглиблює проблему.

Стерненко називає ситуацію "тотальним хаосом в управлінні військами" й попереджає, що за збереження нинішнього підходу наслідки можуть бути критичними.

Фронт усе більше сегментується



Експерти відзначають, що відсутність належної взаємодії між підрозділами — одна з ключових загроз обороні. Коли кожен підрозділ діє окремо та без належного обміну інформацією, знижується оперативність прийняття рішень і зростають ризики бойових втрат.



Офіційні структури поки не коментують публічні заяви військових.



