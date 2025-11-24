Вибухи у Москві: евакуація людей

Ввечері 24 листопада на території Московської області Росії працювали засоби протиповітряної оборони. За словами мера москви сергія собяніна, ППО нібито збила одразу 10 безпілотників, які наближалися до столиці.

Атака дронів на Москву

Російська влада традиційно не розкриває подробиць інциденту — зокрема, ні напрямку атаки, ні характеру пошкоджень. Однак ситуація спричинила помітну паніку в окремих районах підмосков’я.

Евакуація у Зеленограді



Під час атаки Московський інститут електронної техніки (МІЕТ), розташований у Зеленограді, оголосив термінову евакуацію. Керівництво закладу наказало студентам і персоналу спускатися в укриття, посилаючись на загрозу безпеці.



За словами очевидців, оголошення пролунало на тлі сирен та повідомлень про роботу ППО в регіоні. Частину навчальних занять на день скасували, попри те, що офіційно тривогу зняли приблизно через дві години.



Атмосфера напруги у столиці



Влада москви не коментує можливі наслідки атаки. Водночас місцеві пабліки повідомляли про звуки вибухів у кількох районах, що вказує на можливу роботу ППО або падіння уламків.



Атаки дронів у московському регіоні стають регулярними: останнім часом росія дедалі частіше повідомляє про "збиття" безпілотників, однак підтверджень від незалежних джерел щодо реальних масштабів шкоди немає.



