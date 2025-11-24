logo

Взрывы в Москве: эвакуация людей

В Подмосковье раздались взрывы: ПВО РФ заявило об уничтожении 10 дронов, в Зеленограде проводили эвакуацию

24 ноября 2025, 19:26
Вечером 24 ноября на территории Московской области России работали средства противовоздушной обороны. По словам мэра москвы Сергея собянина, ПВО якобы сбило сразу 10 приближавшихся к столице беспилотников.

Взрывы в Москве: эвакуация людей

Атака Дронов на Москву

Российские власти традиционно не раскрывают подробностей инцидента — в частности ни направления атаки, ни характера повреждений. Однако ситуация вызвала заметную панику в отдельных районах подмосковья.

Эвакуация в Зеленограде

В ходе атаки Московский институт электронной техники (МИЭТ), расположенный в Зеленограде, объявил срочную эвакуацию. Руководство заведения приказало студентам и персоналу спускаться в укрытие, ссылаясь на угрозу безопасности.

По словам очевидцев, объявление прозвучало на фоне сирен и сообщений о работе ПВО в регионе. Часть учебных занятий в день отменили, несмотря на то, что официально тревогу сняли примерно через два часа.

Атмосфера напряжения столицы

Власти москвы не комментируют возможные последствия атаки. В то же время, местные паблики сообщали о звуках взрывов в нескольких районах, что указывает на возможную работу ПВО или падение обломков.

Атаки дронов в московском регионе становятся регулярными: в последнее время россия все чаще сообщает об "сбитии" беспилотников, однако подтверждений от независимых источников по поводу реальных масштабов ущерба нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Украине заработала технология Starlink Direct to Cell — спутниковый канал, позволяющий отправлять SMS сообщения даже тогда, когда нет покрытия мобильной сети. Украина стала одной из первых стран мира, где доступна эта функция, а опробовать ее уже могут абоненты "Киевстар".



Источник: https://t.me/mos_sobyanin/17559
