Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Украинские военные публично заявляют о критических проблемах взаимодействия на отдельных участках фронта, непосредственно влияющих на эффективность обороны и безопасность бойцов.
Хаос в координации становится угрозой в обороне
Старший военнослужащий с позывным "Осман" сообщает, что на направлениях, где подразделения недоукомплектованы, одновременно могут действовать более десяти независимых "организмов" — разные части, не имеющие четкой координации и устойчивой связи между собой.
По его словам, это приводит к серьезным последствиям:
— враг использует пробелы во взаимодействии для продвижения;
— на позициях случаются перестрелки между своими, когда смежные подразделения не получают обновленную информацию о перемещении союзных сил;
оперативное управление становится фрагментированным и зависит от случайностей.
"Это правда" — комментарий Стерненко
Общественный деятель Сергей Стерненко подтвердил слова военного и добавил более широкий контекст, подчеркивая, что проблема носит системный характер.
По его словам:
— "старые" бригады почти не получают пополнения, а новые формирования комплектуются по принципу лояльности, а не по потребностям;
истощенные части становятся еще более истощенными, ведь нагрузка на личный состав не уменьшается;
— за неимением ротаций людей удерживают на позициях по 100 дней, что приводит к физическому и эмоциональному истощению;
— это увеличивает количество случаев СЗЧ (самовольное оставление части), что только усугубляет проблему.
Стерненко называет ситуацию "тотальным хаосом в управлении войсками" и предупреждает, что при сохранении нынешнего подхода последствия могут оказаться критическими.
Фронт все больше сегментируется
Эксперты отмечают, что отсутствие должного взаимодействия между подразделениями – одна из ключевых угроз обороне. Когда каждое подразделение действует отдельно и без надлежащего обмена информацией, снижается оперативность принятия решений и риски боевых потерь.
Официальные структуры пока не комментируют публичные заявления военных.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ужине 24 ноября на территории Московской области России работали средства противовоздушной обороны. По словам мэра москвы Сергея собянина, ПВО якобы сбило сразу 10 приближавшихся к столице беспилотников.