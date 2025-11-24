Украинские военные публично заявляют о критических проблемах взаимодействия на отдельных участках фронта, непосредственно влияющих на эффективность обороны и безопасность бойцов.

Хаос в координации становится угрозой в обороне

Старший военнослужащий с позывным "Осман" сообщает, что на направлениях, где подразделения недоукомплектованы, одновременно могут действовать более десяти независимых "организмов" — разные части, не имеющие четкой координации и устойчивой связи между собой.



По его словам, это приводит к серьезным последствиям:



— враг использует пробелы во взаимодействии для продвижения;

— на позициях случаются перестрелки между своими, когда смежные подразделения не получают обновленную информацию о перемещении союзных сил;

оперативное управление становится фрагментированным и зависит от случайностей.

"Это правда" — комментарий Стерненко



Общественный деятель Сергей Стерненко подтвердил слова военного и добавил более широкий контекст, подчеркивая, что проблема носит системный характер.

По его словам:

— "старые" бригады почти не получают пополнения, а новые формирования комплектуются по принципу лояльности, а не по потребностям;

истощенные части становятся еще более истощенными, ведь нагрузка на личный состав не уменьшается;

— за неимением ротаций людей удерживают на позициях по 100 дней, что приводит к физическому и эмоциональному истощению;

— это увеличивает количество случаев СЗЧ (самовольное оставление части), что только усугубляет проблему.

Стерненко называет ситуацию "тотальным хаосом в управлении войсками" и предупреждает, что при сохранении нынешнего подхода последствия могут оказаться критическими.

Фронт все больше сегментируется



Эксперты отмечают, что отсутствие должного взаимодействия между подразделениями – одна из ключевых угроз обороне. Когда каждое подразделение действует отдельно и без надлежащего обмена информацией, снижается оперативность принятия решений и риски боевых потерь.



Официальные структуры пока не комментируют публичные заявления военных.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ужине 24 ноября на территории Московской области России работали средства противовоздушной обороны. По словам мэра москвы Сергея собянина, ПВО якобы сбило сразу 10 приближавшихся к столице беспилотников.