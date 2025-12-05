Світ знову закриє на це очі: Путін відзначився ще одним небаченим злочином в Україні

В ніч на 4 грудня російські війська завдали удару по Дніпропетровській області за допомогою ударних дронів. Внаслідок атаки загинув 12-річний хлопчик, ще є поранені, повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Фото: з відкритих джерел

На Синельниківщині безпілотник поцілив у Васильківську громаду: загинув 12-річний хлопчик, а також постраждали 37-річна жінка та 39-річний чоловік, яким надали медичну допомогу. Пожежа знищила один приватний будинок, ще один отримав пошкодження.

У Нікопольському районі противник атакував артилерією та FPV-дронами, застосувавши також РСЗВ "Град". Внаслідок обстрілів постраждали Нікополь, Марганецька та Покровська громади: 70-річний мешканець отримав мінно-вибухову травму, понівечені дві приватні оселі, п’ять багатоквартирних будинків і легковий автомобіль.

Нагадаємо, в ніч на 4 грудня російські дрони атакували Одесу, пошкодивши адміністративну будівлю та житлові висотки, є постраждалі. Ввечері 3 грудня окупанти скинули авіабомби на Слов’янськ, травми отримали вісім осіб, серед них двоє дітей. Також росіяни вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М" по Кривому Рогу, пошкодивши багатоповерхівки; серед поранених — 3-річна дитина.

У ніч на 3 грудня Росія застосувала 111 дронів проти України, але більшість збила ППО. Зокрема, атаки дронів торкнулися Дніпропетровської області: загинули двоє людей, ще троє отримали поранення та були госпіталізовані.

