Мир снова закроет глаза: Путин отметился еще одним невиданным преступлением в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Мир снова закроет глаза: Путин отметился еще одним невиданным преступлением в Украине

Кроме того, травмы получили 37-летняя женщина и 39-летний мужчина, которым оказали необходимую медицинскую помощь.

5 декабря 2025, 09:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

В ночь на 4 декабря российские войска нанесли удар по Днепропетровской области с помощью ударных дронов. В результате атаки погиб 12-летний мальчик, еще ранены, сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

Мир снова закроет глаза: Путин отметился еще одним невиданным преступлением в Украине

Фото: из открытых источников

На Синельниковщине беспилотник попал в Васильковское общество: погиб 12-летний мальчик, а также пострадали 37-летняя женщина и 39-летний мужчина, которым оказали медицинскую помощь. Пожар уничтожил один частный дом, еще один получил повреждение.

В Никопольском районе противник атаковал артиллерией и FPV-дронами, применив также РСЗО "Град". В результате обстрелов пострадали Никополь, Марганецкая и Покровская общины: 70-летний житель получил минно-взрывную травму, изуродованы два частных дома, пять многоквартирных домов и легковой автомобиль.

Напомним, в ночь на 4 декабря российские дроны атаковали Одессу, повредив административное здание и жилые высотки, пострадавшие. Вечером 3 декабря оккупанты сбросили авиабомбы на Славянск, травмы получили восемь человек, среди них двое детей. Также россияне ударили баллистической ракетой "Искандер-М" по Кривому Рогу, повредив многоэтажки; среди раненых – 3-летний ребенок.

В ночь на 3 декабря Россия применила 111 дронов против Украины, но большинство сбило ПВО. В частности, атаки дронов коснулись Днепропетровской области: погибли два человека, еще трое получили ранения и были госпитализированы.

Как уже писали "Комментарии", политолог и доктор исторических наук Алексей Кошель считает, что обсуждение выборов в Украине во время переговорного процесса может стать серьезной ловушкой. По его словам, Россия активно продвигает тему выборов, пытаясь использовать ее для политического давления и затягивания мирных переговоров.

 



Источник: https://t.me/dnipropetrovskaODA/26088?single
