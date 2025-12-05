Мир снова закроет глаза: Путин отметился еще одним невиданным преступлением в Украине

В ночь на 4 декабря российские войска нанесли удар по Днепропетровской области с помощью ударных дронов. В результате атаки погиб 12-летний мальчик, еще ранены, сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

Фото: из открытых источников

На Синельниковщине беспилотник попал в Васильковское общество: погиб 12-летний мальчик, а также пострадали 37-летняя женщина и 39-летний мужчина, которым оказали медицинскую помощь. Пожар уничтожил один частный дом, еще один получил повреждение.

В Никопольском районе противник атаковал артиллерией и FPV-дронами, применив также РСЗО "Град". В результате обстрелов пострадали Никополь, Марганецкая и Покровская общины: 70-летний житель получил минно-взрывную травму, изуродованы два частных дома, пять многоквартирных домов и легковой автомобиль.

Напомним, в ночь на 4 декабря российские дроны атаковали Одессу, повредив административное здание и жилые высотки, пострадавшие. Вечером 3 декабря оккупанты сбросили авиабомбы на Славянск, травмы получили восемь человек, среди них двое детей. Также россияне ударили баллистической ракетой "Искандер-М" по Кривому Рогу, повредив многоэтажки; среди раненых – 3-летний ребенок.

В ночь на 3 декабря Россия применила 111 дронов против Украины, но большинство сбило ПВО. В частности, атаки дронов коснулись Днепропетровской области: погибли два человека, еще трое получили ранения и были госпитализированы.

Как уже писали "Комментарии", политолог и доктор исторических наук Алексей Кошель считает, что обсуждение выборов в Украине во время переговорного процесса может стать серьезной ловушкой. По его словам, Россия активно продвигает тему выборов, пытаясь использовать ее для политического давления и затягивания мирных переговоров.