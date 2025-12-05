Обговорення цього питання стане пасткою для України: озвучено тривожний сценарій

Політолог і доктор історичних наук Олексій Кошель вважає, що обговорення виборів в Україні під час переговорного процесу може стати серйозною пасткою. За його словами, Росія активно просуває тему виборів, намагаючись використати її для політичного тиску і затягування мирних переговорів. Така ситуація може підірвати довіру до українського виборчого процесу, створити ризик делегітимації виборів та ускладнити подальші домовленості між сторонами.

Вибори в Україні. Фото: 24 Канал

"На жаль, зараз не можна говорити про проведення виборів, адже вони мають відбуватися лише за умов миру. На сьогодні передумов для цього немає. Обговорення цього питання у переговорному форматі — це потенційна пастка для України. Якщо дозволити Росії маніпулювати цим питанням, це може підірвати довіру до виборчого процесу та затягнути мирні перемовини", — зазначив Кошель в ефірі телеканалу Еспресо.

Політолог також звернув увагу на те, що політична логіка часто переважає у прийнятті державних рішень, навіть коли йдеться про питання безпеки та оборони. Так, при формуванні державного бюджету на 2026 рік пріоритетом стала тема виборів, а не посилення обороноздатності країни та підтримка армії.

"Натомість бюджет містив доплати, пільгові поїздки та соціальні виплати, але не передбачав значного збільшення фінансування для військових. Це свідчить, що політична логіка домінує над військовою і безпековою", — додав експерт.

