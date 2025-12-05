Обсуждение этого вопроса станет ловушкой для Украины: озвучен тревожный сценарий

Политолог и доктор исторических наук Алексей Кошель считает, что обсуждение выборов в Украине в ходе переговорного процесса может стать серьезной ловушкой. По его словам, Россия активно продвигает тему выборов, пытаясь использовать ее для политического давления и затягивания мирных переговоров. Такая ситуация может подорвать доверие к украинскому избирательному процессу, создать риск делегитимации выборов и усложнить дальнейшие договоренности между сторонами.

Выборы в Украине. Фото: 24 Канал

"К сожалению, сейчас нельзя говорить о проведении выборов, ведь они должны происходить только в условиях мира. На сегодняшний день предпосылок для этого нет. Обсуждение этого вопроса в переговорном формате — это потенциальная ловушка для Украины. Если позволить России манипулировать этим вопросом, это может подорвать доверие к избирательному процессу и затянуть мирные переговоры", — отметил Кошель в эфире телеканала.

Политолог также обратил внимание на то, что политическая логика часто превалирует в принятии государственных решений, даже когда речь идет о вопросах безопасности и обороны. При формировании государственного бюджета на 2026 год приоритетом стала тема выборов, а не усиление обороноспособности страны и поддержка армии.

"Вместо этого бюджет содержал доплаты, льготные поездки и социальные выплаты, но не предусматривал значительного увеличения финансирования для военных. Это свидетельствует, что политическая логика доминирует над военной и безопасной", — добавил эксперт.

Россия последовательно выстраивает условия для возможного наступления на Чернигов, и об этом свидетельствует не только интенсивность воздушных ударов, но и риторика кремлевской пропаганды. По мнению военного эксперта, генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, действия страны-агрессора не случайны — они основываются на двух стратегических концепциях, которые РФ пытается реализовать уже за последние два года.