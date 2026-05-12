Сусід України панікує через наближення війни з РФ: озвучено несподіваний ультиматум

Східні регіони Європейського Союзу регулярно стикаються з порушеннями повітряного простору з боку російських безпілотників, що створює додаткові безпекові ризики для країн регіону. У зв’язку з цим ЄС має переглянути та перерозподілити наявні оборонні ресурси, аби ефективніше протидіяти таким загрозам. Про це заявив міністр оборони Румунії Раду Міруца напередодні засідання Ради ЄС з питань безпеки, яке відбулося 12 травня в Брюсселі.

За словами румунського міністра, його країна закликає європейських партнерів до більш злагодженої координації оборонних можливостей для захисту держав, розташованих на східному фланзі ЄС, від інцидентів із російськими дронами.

Він наголосив, що в той час як у центральній частині Європи подібні атаки можуть сприйматися менш гостро, прикордонні держави стикаються з реальною та регулярною загрозою. За його словами, безпілотники кілька разів на місяць перетинають повітряний простір країн НАТО, зокрема Румунії, що створює постійну напругу в регіоні.

Міруца підкреслив, що проблема не обмежується лише Румунією — подібні випадки фіксуються практично вздовж усього східного кордону ЄС. Це, за його словами, свідчить про системний характер загрози.

У зв’язку з цим він закликав до перегрупування оборонних спроможностей країн-членів ЄС, щоб підвищити ефективність реагування на такі інциденти. Міністр наголосив, що наявні ресурси та можливості держав мають бути краще скоординовані та спрямовані на протидію порушенням повітряного простору з боку російських безпілотників.

