Українці раптово почали тікати з Європи: на Заході здивували реальною причиною

Кількість громадян України, які перебувають під статусом тимчасового захисту в державах Європейського Союзу, почала поступово зменшуватися. Лише за березень 2026 року цей показник скоротився на 68 980 осіб, про що свідчать офіційні дані Євростату.

Фото: з відкритих джерел

Згідно зі статистикою, станом на березень 2026 року в ЄС налічувалося 4,33 мільйона українців із таким статусом, що на 1,6% менше порівняно з лютневими показниками.

Найбільш помітне зниження зафіксовано в Італії, де кількість осіб під тимчасовим захистом зменшилася більш ніж на 30 тисяч, фактично майже вдвічі. Експерти пояснюють це, зокрема, адміністративними причинами, адже у значної частини українців завершився термін дії щорічних дозволів на перебування.

Суттєве скорочення також спостерігалося у Чехії — мінус 19,8 тисячі осіб, а також у Фінляндії, де кількість зменшилася приблизно на 8 тисяч.

Водночас загальна картина залишається неоднорідною. У 14 країнах ЄС зафіксовано зростання кількості українців. Найбільший приріст відбувся у Німеччині — плюс близько 7,5 тисячі осіб. Також збільшення показали Іспанія (приблизно +2 665) та Румунія (приблизно +2 125).

Аналітики пов’язують такі коливання з двома основними чинниками: внутрішньою міграцією всередині ЄС, коли люди змінюють країни перебування у пошуках кращих умов, а також продовженням виїзду нових біженців з території України.

Попри зміни в динаміці, географічний розподіл залишається відносно стабільним. Лідером за кількістю українців у ЄС залишається Німеччина, де проживає майже третина всіх осіб із тимчасовим захистом. Далі йдуть Польща та Чехія, яка, попри нещодавнє зниження показників, утримує третю позицію.

"Коментарі" вже писали, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія сама обрала шлях припинення кількаденного відносного затишшя. За ніч українська територія зазнала понад 200 атак ударних дронів, а фронтові позиції зазнали більше 80 авіаційних бомбових ударів та понад 30 авіаційних атак.