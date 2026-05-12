Украинцы внезапно начали убегать из Европы: на Западе удивили реальной причиной

Число граждан Украины, находящихся под статусом временной защиты в государствах Европейского Союза, начало постепенно уменьшаться. Только за март 2026 года этот показатель сократился на 68 980 человек, о чем свидетельствуют официальные данные Евростата.

Согласно статистике, на март 2026 года в ЕС насчитывалось 4,33 миллиона украинцев с таким статусом, что на 1,6% меньше по сравнению с февральскими показателями.

Наиболее заметное понижение зафиксировано в Италии, где количество лиц под временной защитой уменьшилось более чем на 30 тысяч, фактически почти вдвое. Эксперты объясняют это, в частности, административными причинами, ведь у большинства украинцев завершился срок действия ежегодных разрешений на пребывание.

Существенное сокращение также наблюдалось в Чехии — минус 19,8 тысяч человек, а также в Финляндии, где количество уменьшилось примерно на 8 тысяч.

В то же время, общая картина остается неоднородной. В 14 странах ЕС зафиксирован рост украинцев. Наибольший прирост произошел в Германии — плюс около 7,5 тысяч человек. Также увеличение показали Испания (примерно 2665) и Румыния (приблизительно 2125).

Аналитики связывают такие колебания с двумя основными факторами: внутренней миграцией внутри ЕС, когда люди изменяют страны пребывания в поисках лучших условий, а также продолжают выезд новых беженцев с территории Украины.

Несмотря на изменения в динамике, географическое распределение остается относительно стабильным. Лидером по количеству украинцев в ЕС остается Германия, где проживает около трети всех лиц с временной защитой. Далее следуют Польша и Чехия, которая, несмотря на недавнее снижение показателей, удерживает третью позицию.

