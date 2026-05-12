Сосед Украины паникует из-за приближающейся войны с РФ: озвучен неожиданный ультиматум

Восточные регионы Европейского Союза регулярно сталкиваются с нарушениями воздушного пространства со стороны российских беспилотников, что создает дополнительные риски безопасности для стран региона. В связи с этим ЕС должен пересмотреть и перераспределить существующие оборонные ресурсы, чтобы более эффективно противодействовать таким угрозам. Об этом заявил министр обороны Румынии Совет Мируца накануне заседания Совета ЕС по вопросам безопасности, которое состоялось 12 мая в Брюсселе.

По словам румынского министра, его страна призывает европейских партнеров к более слаженной координации оборонных возможностей по защите государств, расположенных на восточном фланге ЕС, от инцидентов с российскими дронами.

Он отметил, что в то время как в центральной части Европы подобные атаки могут восприниматься менее остро, приграничные государства сталкиваются с реальной и регулярной угрозой. По его словам, беспилотники несколько раз в месяц пересекают воздушное пространство стран НАТО, в частности, Румынии, что создает постоянное напряжение в регионе.

Мируца подчеркнул, что проблема не ограничивается только Румынией — подобные случаи фиксируются практически вдоль всей восточной границы ЕС. Это, по его словам, свидетельствует о системном характере угрозы.

В этой связи он призвал к перегруппировке оборонных способностей стран-членов ЕС, чтобы повысить эффективность реагирования на такие инциденты. Министр подчеркнул, что имеющиеся ресурсы и возможности государств должны быть лучше скоординированы и направлены на противодействие нарушению воздушного пространства российскими беспилотниками.

