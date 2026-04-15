Сумщина втрачає кілометри під тиском РФ, а Зеленський мовчить: що відбувається

Російські війська активізували наступальні дії на півночі України, розширюючи зону контролю в Сумській області. За даними аналітичного проєкту DeepState, за останній час противник захопив або перевів у "сіру зону" близько 150 квадратних кілометрів прикордонної території.

Йдеться про поступове формування так званої буферної зони вздовж державного кордону. У цю площу входять як повністю контрольовані російськими силами ділянки, так і території, де тривають бойові дії або фіксується присутність диверсійно-розвідувальних груп.

Сили оборони України, за наявною інформацією, обізнані про дії противника та намагаються стримувати подальше просування. Водночас ситуація викликає дедалі більше запитань щодо своєчасності реагування та превентивних заходів.

Колишній народний депутат і громадський діяч Борислав Береза публічно розкритикував розвиток подій, поставивши під сумнів ефективність управлінських рішень. На його думку, ключове питання – хто мав заздалегідь побачити загрозу та не допустити її реалізації.

Окремо він звернувся до президента Володимира Зеленського із вимогою публічної реакції. Береза також наголосив на необхідності термінового вирішення проблем мобілізації та дисципліни у військах, попередивши, що зволікання може призвести до нових втрат територій.

Наразі офіційна реакція з боку Банкової щодо оцінок ситуації на Сумщині відсутня.

Експерти ж попереджають: тенденція до розширення "сірих зон" може мати довгострокові наслідки для безпеки прикордонних регіонів.

