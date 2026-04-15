Сумщина теряет километры под давлением РФ, а Зеленский молчит: что происходит

Российские войска активизировали наступательные действия на севере Украины, расширяя зону контроля в Сумской области. По данным аналитического проекта DeepState, за последнее время противник захватил или перевел в серую зону около 150 квадратных километров приграничной территории.

Наступление России.

Речь идет о постепенном формировании так называемой буферной зоны вдоль государственной границы. В эту площадь входят как полностью контролируемые российскими силами участки, так и территории, где продолжаются боевые действия или фиксируется присутствие диверсионно-разведывательных групп.

Силы обороны Украины, по имеющейся информации, осведомлены о действиях противника и пытаются сдерживать дальнейшее продвижение. В то же время ситуация вызывает все больше вопросов своевременности реагирования и превентивных мер.

Бывший народный депутат и общественный деятель Борислав Береза публично раскритиковал развитие событий, подвергнув сомнению эффективность управленческих решений. По его мнению, ключевой вопрос – кто должен заранее увидеть угрозу и не допустить ее реализации.

Отдельно он обратился к президенту Владимиру Зеленскому с требованием публичной реакции. Береза также отметил необходимость срочного решения проблем мобилизации и дисциплины в войсках, предупредив, что промедление может привести к новым потерям территорий.

Пока официальная реакция со стороны Банковой относительно оценок ситуации на Сумщине отсутствует.

Эксперты же предупреждают: тенденция к расширению "серых зон" может иметь долгосрочные последствия безопасности пограничных регионов.

Читайте на портале "Комментарии" — в ВСУ дали новое разъяснение по поводу продвижения россиян на Сумщине.



