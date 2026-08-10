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Суми знову під масованою атакою КАБів: куди били окупанти

Російські війська вночі завдали п'яти авіаударів із цивільної інфраструктури міста. Під вогнем опинилися одразу два райони Сум

10 серпня 2026, 07:01
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Кравцев Сергей

Російські окупанти в ніч проти 10 серпня атакували Суми керованими авіабомбами. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та інші об'єкти, а кілька людей отримали поранення.

Суми знову під масованою атакою КАБів: куди били окупанти

КАБ. Фото: Сумська ОВА

За інформацією голови Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, всього по місту було завдано щонайменше п'ять ударів КАБами. Попередньо відомо як мінімум про п'ятьох постраждалих. Усім їм надають необхідну медичну допомогу.

"Є пошкодження у житловому секторі. Фахівці обстежують територію. Усі масштаби наслідків уточнюються", — повідомив Олег Григоров.

За даними місцевої влади, попадання сталися одразу на трьох локаціях, розташованих у двох районах міста. Начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко уточнив, що російські удари припали по Зарічному та Ковпаківському районам.

Внаслідок атаки пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, а також об'єкти інфраструктури. Фахівці продовжують обстежувати місця влучень та встановлювати остаточний масштаб руйнувань.

Атака сталася близько третьої години ночі. Про можливу загрозу ударів російськими авіабомбами попереджали Повітряні сили ЗСУ.

Сумщина регулярно зазнає російських обстрілів через близькість до кордону з РФ. Російські війська використовують проти населених пунктів області артилерію, FPV-дрони, ударні безпілотники та керовані авіабомби. Для мешканців прикордонного регіону нічні атаки залишаються постійною загрозою.

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Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/3051
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