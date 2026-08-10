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Сумы снова под массированной атакой КАБов: куда били оккупанты

Российские войска ночью нанесли пять авиаударов по гражданской инфраструктуре города. Под огнем оказались сразу два района Сум

10 августа 2026, 07:01
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Кравцев Сергей

Российские оккупанты в ночь на 10 августа атаковали Сумы управляемыми авиабомбами. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура, в результате чего повреждены жилые дома и другие объекты, а несколько человек получили ранения.

Сумы снова под массированной атакой КАБов: куда били оккупанты

КАБ. Фото: Сумская ОВА

По информации главы Сумской областной военной администрации Олега Григорова, всего по городу было нанесено не менее пяти ударов КАБами. Предварительно известно как минимум о пяти пострадавших. Всем им оказывают необходимую медицинскую помощь.

"Есть повреждения в жилом секторе. Специалисты обследуют территории. Все масштабы последствий уточняются", — сообщил Олег Григоров.

По данным местных властей, попадания произошли сразу на трех локациях, расположенных в двух районах города. Начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко уточнил, что российские удары пришлись по Заречному и Ковпаковскому районам.

В результате атаки повреждены частные и многоквартирные дома, а также объекты инфраструктуры. Специалисты продолжают обследовать места попаданий и устанавливать окончательный масштаб разрушений.

Атака произошла около трех часов ночи. О возможной угрозе ударов российскими авиабомбами предупреждали Воздушные силы ВСУ.

Сумщина регулярно подвергается российским обстрелам из-за близости к границе с РФ. Российские войска используют против населенных пунктов области артиллерию, FPV-дроны, ударные беспилотники и управляемые авиабомбы. Для жителей приграничного региона ночные атаки остаются постоянной угрозой.

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Источник: https://t.me/hryhorov_oleg/3051
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