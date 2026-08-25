Сума колосальна: скільки коштів Україні бракує на оборону

Україна зіткнулася з масштабним дефіцитом фінансування оборони, який оцінюють у 23 мільярди євро. Причиною стала затримка надходження коштів від західних партнерів, тоді як потреби фронту та оборонного сектору продовжують зростати.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Як пише Politico, гроші необхідні не лише для закупівлі озброєння, боєприпасів і засобів протиповітряної оборони. Значна частина фінансування потрібна для виплати зарплат українським військовим, підтримки родин загиблих захисників та забезпечення необхідних поставок на початку 2027 року.

Проблема виникла після того, як Київ був змушений достроково використати кошти, заплановані на другу половину року. Це сталося на тлі затримки із виділенням великого фінансового пакета Європейського Союзу. Зокрема, ресурси спрямовували на закупівлю волоконно-оптичних дронів, ударних безпілотників середньої дальності та дронів-перехоплювачів.

Частину потреб Євросоюз уже погодився покрити. Європейська комісія схвалила нові оборонні закупівлі для України на 6,1 мільярда євро. Кошти планують спрямувати на ракети для систем ППО, боєприпаси та радіолокаційні станції – саме ці позиції нині входять до найнагальніших потреб української армії.

Втім, навіть цього недостатньо. За словами президента Володимира Зеленського, Україні необхідно від 6,8 до 8,5 мільярда євро, аби забезпечити "нормальний старт" 2027 року. Ці гроші потрібно отримати заздалегідь, щоб оплатити виробництво та постачання озброєння вже у січні.

Ще приблизно 17 мільярдів євро необхідні для виплат військовослужбовцям, допомоги сім’ям загиблих та інших оборонних витрат. Таким чином, питання фінансування стає для України не менш критичним, ніж постачання зброї: без своєчасних рішень партнерів ризики можуть перейти з фінансової площини безпосередньо на поле бою.

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