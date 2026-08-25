Москва погрожує вдарити по головному союзнику Києва: що може змінитися у війні

Росія погрожувала можливими атаками на британські підприємства, пов'язані з виробництвом безпілотників та компонентів для озброєнь, які використовуються Україною. Із попередженням виступив радник російського керівництва Андрій Федоров, повідомляє The Telegraph.

Велика Британія та Росія. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Москва розглядає дії Великобританії на підтримку України як безпосереднє втручання у війну. Федоров заявив, що всередині російського керівництва посилюється тиск з вимогою вжити заходів у відповідь проти Лондона.

При цьому російський представник припустився можливості не лише дипломатичних чи політичних кроків. Він заявив, що не може повністю виключити так звані "напіввоєнні дії" проти британських виробників.

Федоров прямо пов'язав подібний сценарій із підприємствами, які випускають безпілотники для України. За його словами, із заводами "щось може статися", причому атака нібито може виходити не безпосередньо від Росії, а від "невідомих джерел".

Такі формулювання фактично залишають простір використання проксі-структур чи інших форм прихованого впливу, у яких Москва могла б заперечувати пряму причетність.

Заяви пролунали після рішення Великобританії надати Україні креслення ракет Storm Shadow. У Москві цей крок, за словами Федорова, розцінили як подальше поглиблення британської участі у війні.

Радник Володимира Путіна також заявив, що конфлікт за російською оцінкою вже вийшов за межі території України. При цьому, членство Великобританії в НАТО, на його думку, додатково підвищує ризики потенційного зіткнення.

Федоров наголосив, що остаточне рішення про можливу реакцію залежить від російського керівництва. Однак, за його словами, рано чи пізно відповідь Москви може вийти за межі словесних попереджень.

Таким чином, риторика Кремля щодо Великобританії стає дедалі жорсткішою. Загроза можливих атак на підприємства країни – вже не просто дипломатична суперечка навколо постачання зброї Україні, а попередження щодо потенційних дій проти об'єктів на території держави НАТО.

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