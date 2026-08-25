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Москва грозится ударить по главному союзнику Киева: что может измениться в войне

Советник Путина допустил «полувоенные действия» против предприятий Великобритании, выпускающих беспилотники и компоненты для оружия Украины

25 августа 2026, 10:30
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Кравцев Сергей

Россия пригрозила возможными атаками на британские предприятия, связанные с производством беспилотников и компонентов для вооружений, которые используются Украиной. С предупреждением выступил советник российского руководства Андрей Федоров, сообщает The Telegraph.

Москва грозится ударить по главному союзнику Киева: что может измениться в войне

Великобритания и Россия. Фото: из открытых источников

По его словам, Москва рассматривает действия Великобритании в поддержку Украины как прямое вмешательство в войну. Федоров заявил, что внутри российского руководства усиливается давление с требованием принять ответные меры против Лондона.

При этом российский представитель допустил возможность не только дипломатических или политических шагов. Он заявил, что не может полностью исключить так называемые "полувоенные действия" против британских производителей.

Федоров прямо связал подобный сценарий с предприятиями, выпускающими беспилотники для Украины. По его словам, с заводами "что-то может случиться", причем атака якобы может исходить не непосредственно от России, а от "неизвестных источников".

Такие формулировки фактически оставляют пространство для использования прокси-структур или других форм скрытого воздействия, при которых Москва могла бы отрицать прямую причастность.

Заявления прозвучали после решения Великобритании предоставить Украине чертежи ракет Storm Shadow. В Москве этот шаг, по словам Федорова, расценили как дальнейшее углубление британского участия в войне.

Советник Владимира Путина также заявил, что конфликт, по российской оценке, уже вышел за пределы территории Украины. При этом членство Великобритании в НАТО, по его мнению, дополнительно повышает риски потенциального столкновения.

Федоров подчеркнул, что окончательное решение о возможной реакции зависит от российского руководства. Однако, по его словам, рано или поздно ответ Москвы может выйти за рамки словесных предупреждений.

Таким образом, риторика Кремля в отношении Великобритании становится все жестче. Угроза возможных атак на предприятия страны – уже не просто дипломатический спор вокруг поставок оружия Украине, а предупреждение о потенциальных действиях против объектов на территории государства НАТО.

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Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/08/25/russia-threatens-attack-british-factories-ukraine/
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