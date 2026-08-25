Сумма колоссальная: сколько средств Украине не хватает на оборону

Украина столкнулась с масштабным дефицитом финансирования обороны, который оценивается в 23 миллиарда евро. Причиной стала задержка поступления средств от западных партнеров, в то время как потребности фронта и оборонного сектора продолжают расти.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Как пишет Politico, деньги необходимы не только для закупки вооружения, боеприпасов и средств противовоздушной обороны. Значительная часть финансирования необходима для выплаты зарплат украинским военным, поддержки семей погибших защитников и обеспечения необходимых поставок в начале 2027 года.

Проблема возникла после того, как Киев вынужден был досрочно использовать средства, запланированные на вторую половину года. Это произошло на фоне задержки с выделением крупного финансового пакета Европейского союза. В частности, ресурсы направляли на закупку волоконно-оптических дронов, ударных беспилотников средней дальности и дронов-перехватчиков.

Часть нужд Евросоюз уже согласился покрыть. Европейская комиссия одобрила новые оборонные закупки для Украины на 6,1 млрд евро. Средства планируют направить на ракеты для систем ПВО, боеприпасы и радиолокационные станции – именно эти позиции сейчас входят в самые неотложные потребности украинской армии.

Впрочем, даже этого недостаточно. По словам президента Владимира Зеленского, Украине необходимо от 6,8 до 8,5 миллиардов евро, чтобы обеспечить "нормальный старт" 2027 года. Эти деньги нужно получить заранее, чтобы оплатить производство и поставку вооружения уже в январе.

Еще около 17 миллиардов евро необходимы для выплат военнослужащим, помощи семьям погибших и других оборонных расходов. Таким образом, вопрос финансирования становится для Украины не менее критичным, чем снабжение оружием: без своевременных решений партнеров риски могут перейти из финансовой плоскости непосредственно на поле боя.

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