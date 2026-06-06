Сухопутний шлях до Криму тепер під контролем України: у ССО зробили важливу заяву

Українські Сили спеціальних операцій заявили про серйозний успіх на південному напрямі фронту. Військовим вдалося встановити щільний вогневий контроль над одним із найважливіших логістичних маршрутів російської армії, який використовується для постачання угруповання окупантів у тимчасово окупованому Криму.

Дрони. Фото: з відкритих джерел

Як повідомили у 3-му окремому полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго, ключову роль в операції відіграли розрахунки безпілотних літальних апаратів. Оператори дронів змогли організувати постійне повітряне спостереження за ділянкою сухопутного коридору, що сполучає окуповані території півдня України з Кримським півостровом.

Йдеться про стратегічно важливий напрямок Мелітополь – Чонгар, який залишається одним із головних маршрутів перекидання російських військ, техніки, боєприпасів та палива. За даними українських військових, ударні безпілотники регулярно атакують транспортні засоби супротивника та об'єкти логістичної інфраструктури, суттєво ускладнюючи роботу всієї системи постачання.

У Силах спеціальних операцій зазначають, що результати вже помітні. Постачання ресурсів для російської армії та доставка паливно-мастильних матеріалів на півострів стикаються з дедалі більшими труднощами. Для російських військ це створює додаткові проблеми щодо забезпечення підрозділів, що діють як у Криму, так і на південній ділянці фронту.

Військові експерти зазначають, що контроль за логістикою залишається одним із ключових факторів сучасної війни. Навіть без масштабного просування землі систематичні удари по транспортним маршрутам здатні істотно знизити бойові можливості противника.

На тлі атак по російським складам, командним пунктам і об'єктам транспортної інфраструктури, що тривають, новий успіх українських підрозділів може стати черговим етапом стратегії з ізоляції Криму і ослаблення російського військового угруповання на півдні України.

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