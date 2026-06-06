Сухопутный путь в Крым теперь под контролем Украины: в ССО сделали важное заявление

Украинские Силы специальных операций заявили о серьезном успехе на южном направлении фронта. Военным удалось установить плотный огневой контроль над одним из важнейших логистических маршрутов российской армии, который используется для снабжения группировки оккупантов во временно оккупированном Крыму.

Дроны. Фото: из открытых источников

Как сообщили в 3-м отдельном полку специального назначения имени князя Святослава Храброго, ключевую роль в операции сыграли расчеты беспилотных летательных аппаратов. Операторы дронов смогли организовать постоянное воздушное наблюдение за участком сухопутного коридора, соединяющего оккупированные территории юга Украины с Крымским полуостровом.

Речь идет о стратегически важном направлении Мелитополь – Чонгар, которое остается одним из главных маршрутов переброски российских войск, техники, боеприпасов и топлива. По данным украинских военных, ударные беспилотники регулярно атакуют транспортные средства противника и объекты логистической инфраструктуры, существенно осложняя работу всей системы снабжения.

В Силах специальных операций отмечают, что результаты уже заметны. Поставки ресурсов для российской армии и доставка горюче-смазочных материалов на полуостров сталкиваются со все большими трудностями. Для российских войск это создает дополнительные проблемы в обеспечении подразделений, действующих как в Крыму, так и на южном участке фронта.

Военные эксперты отмечают, что контроль над логистикой остается одним из ключевых факторов современной войны. Даже без масштабного продвижения на земле систематические удары по транспортным маршрутам способны существенно снизить боевые возможности противника.

На фоне продолжающихся атак по российским складам, командным пунктам и объектам транспортной инфраструктуры новый успех украинских подразделений может стать очередным этапом стратегии по изоляции Крыма и ослаблению российской военной группировки на юге Украины.

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