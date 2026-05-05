Стубб запропонував європейцям принизитися перед Путіним: причина рішення шокує

Президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв’ю виданню Helsingin Sanomat припустив, що в майбутньому Європейському Союзу, можливо, доведеться відновити контакти з Росією, якщо курс Сполучених Штатів щодо війни в Україні не повністю відповідатиме інтересам європейських держав.

Він наголосив, що сьогодні між підходами Вашингтона та більшості країн Європи існують помітні розбіжності у сприйнятті загрози з боку Росії. За словами Стубба, у Європі РФ розглядають як головний фактор ризику для безпеки континенту, тоді як у США це питання не завжди має таку ж однозначну оцінку.

На думку фінського президента, у певний момент європейські країни можуть опинитися перед необхідністю знову відкрити дипломатичні канали з Москвою, якщо це відповідатиме їхнім стратегічним інтересам. Він підкреслив, що таке рішення залежатиме від того, наскільки американська політика щодо Росії та України буде узгоджуватися з європейськими пріоритетами.

Стубб також зазначив, що серед європейських лідерів уже протягом кількох років триває дискусія щодо можливості майбутньої взаємодії з російським керівництвом. Йдеться не про негайні кроки, а про стратегічне планування на випадок зміни геополітичної ситуації.

Водночас він підкреслив, що будь-яке відновлення контактів має відбуватися скоординовано та з урахуванням спільної позиції європейських партнерів.

Раніше подібну думку висловлював і президент Естонії Алар Каріс, який заявляв, що Європі варто вже зараз готуватися до можливого відновлення діалогу з Росією після завершення війни проти України.

мирний процес між Україною та Росією залишається фактично заблокованим, оскільки Москва продовжує тактику затягування переговорів і уникає реальних кроків до припинення війни. Водночас на динаміку дипломатичних зусиль впливають і дії американської сторони, яка відіграє роль посередника.