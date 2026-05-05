Стубб предложил европейцам унизиться перед Путиным: причина решения шокирует

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью изданию Helsingin Sanomat предположил, что в будущем Европейскому Союзу, возможно, придется возобновить контакты с Россией, если курс Соединенных Штатов по войне в Украине не будет полностью отвечать интересам европейских государств.

Он отметил, что сегодня между подходами Вашингтона и большинства стран Европы существуют заметные разногласия по восприятию угрозы со стороны России. По словам Стубба, в Европе РФ рассматривают как главный фактор риска для безопасности континента, в то время как в США этот вопрос не всегда имеет такую же однозначную оценку.

По мнению финского президента, в какой-то момент европейские страны могут оказаться перед необходимостью вновь открыть дипломатические каналы с Москвой, если это будет отвечать их стратегическим интересам. Он подчеркнул, что такое решение будет зависеть от того, насколько американская политика по отношению к России и Украине будет согласовываться с европейскими приоритетами.

Стубб также отметил, что среди европейских лидеров уже несколько лет продолжается дискуссия о возможности будущего взаимодействия с российским руководством. Речь идет не о немедленных шагах, а о стратегическом планировании на случай смены геополитической ситуации.

В то же время, он подчеркнул, что любое восстановление контактов должно происходить скоординированно и с учетом общей позиции европейских партнеров.

Ранее подобное мнение высказывал и президент Эстонии Алар Карис, заявлявший, что Европе следует уже сейчас готовиться к возможному возобновлению диалога с Россией после завершения войны против Украины.

мирный процесс между Украиной и Россией остается фактически заблокированным, поскольку Москва продолжает тактику затягивания переговоров и избегает реальных шагов к прекращению войны. В то же время, на динамику дипломатических усилий влияют и действия американской стороны, которая играет роль посредника.