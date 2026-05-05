Путін обтирає об Трампа ноги: у США зробили гучну заяву про обман Кремля з "мирним процесом"

Мирний процес між Україною та Росією залишається фактично заблокованим, оскільки Москва продовжує тактику затягування переговорів і уникає реальних кроків до припинення війни. Водночас на динаміку дипломатичних зусиль впливають і дії американської сторони, яка відіграє роль посередника.

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер під час Київського безпекового форуму зазначив, що один із ключових американських переговірників, Стів Віткофф, нині зосереджує значну увагу не лише на російсько-українському конфлікті, а й на ситуації навколо Ірану. Через це український напрямок не є його єдиним пріоритетом.

На думку Пайфера, зміщення фокусу американської дипломатії не є критичною втратою для України, однак і не сприяє прориву в переговорах. Він підкреслив, що за останні місяці, попри готовність Києва до гнучких рішень і пошуку компромісів, суттєвого прогресу досягти не вдалося.

Українська сторона, за його словами, демонструє прагнення завершити війну, але не приймає умов, які можна було б розцінювати як капітуляцію. Теоретично певні взаємні поступки можливі, однак ознак готовності Кремля до аналогічних кроків немає.

Окремо експосол звернув увагу на те, що без активного тиску з боку США результативність переговорного процесу є вкрай низькою. Він вважає, що потенціал Вашингтона впливати на ситуацію значний, зокрема через санкційні механізми, однак цей інструмент використовується не повною мірою.

Також Пайфер наголосив, що Росія намагається створити ілюзію діалогу, використовуючи переговори як інструмент затягування часу та уникнення нових обмежень. На його думку, така стратегія дозволяє Москві продовжувати бойові дії паралельно з дипломатичною риторикою.

Експерт підсумував, що відсутність жорсткого тиску на Росію з боку США фактично зменшує шанси на реальний прорив у мирному врегулюванні.

