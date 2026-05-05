Путин обтирает о Трамп ноги: в США сделали громкое заявление об обмане Кремля с "мирным процессом"

Мирный процесс между Украиной и Россией остается фактически заблокированным, поскольку Москва продолжает тактику затягивания переговоров и избегает реальных шагов к прекращению войны. В то же время, на динамику дипломатических усилий влияют и действия американской стороны, которая играет роль посредника.

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер во время Киевского форума безопасности отметил, что один из ключевых американских переговорщиков, Стив Виткофф, сейчас сосредотачивает значительное внимание не только на российско-украинском конфликте, но и на ситуации вокруг Ирана. Поэтому украинское направление не является его единственным приоритетом.

По мнению Пайфера, смещение фокуса американской дипломатии не является критическим уроном для Украины, однако и не способствует прорыву в переговорах. Он подчеркнул, что за последние месяцы, невзирая на готовность Киева к гибким решениям и поиску компромиссов, существенного прогресса достичь не удалось.

Украинская сторона, по его словам, демонстрирует стремление завершить войну, но не принимает условий, которые можно было бы расценивать как капитуляцию. Теоретически определенные взаимные уступки возможны, однако признаков готовности Кремля к аналогичным шагам нет.

Отдельно экс-посол обратил внимание на то, что без активного давления со стороны США результативность переговорного процесса крайне низкая. Он считает, что потенциал Вашингтона влиять на ситуацию значителен, в частности из-за санкционных механизмов, однако этот инструмент используется не в полной мере.

Также Пайфер подчеркнул, что Россия пытается создать иллюзию диалога, используя переговоры как инструмент затягивания времени и избегания новых ограничений. По его мнению, подобная стратегия позволяет Москве продолжать боевые действия параллельно с дипломатической риторикой.

Эксперт подытожил, что отсутствие жесткого давления на Россию со стороны США фактически уменьшает шансы на реальный прорыв в мирном урегулировании.

