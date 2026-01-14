У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксовано черговий гучний інцидент, який оголює справжню суть “визволителів”. За інформацією руху спротиву АТЕШ, у місті сталася перестрілка між російськими військовими та кадирівцями з підрозділу "Ахмат".

«Русскій мір» перегризся з середини: у Маріуполі окупанти перестрілялися між собою

Подія трапилася поблизу місцевого клубу "Гуси-Лебеді". За даними агентів АТЕШ, які діють безпосередньо всередині окупаційних підрозділів, черговий вечір “відпочинку” загарбників завершився кривавими розбірками. Конфлікт спалахнув на ґрунті міжнаціональної неприязні та банальної побутової сварки — окупанти не змогли "поділити" місцевих дівчат.

Словесні образи швидко переросли у застосування вогнепальної зброї. Стрілянину відкрили просто посеред вулиці, на очах у цивільних мешканців. Унаслідок інциденту один російський військовослужбовець загинув, ще один бойовик "Ахмата" отримав тяжкі поранення.

Примітно, що кривава бійка сталася на тлі офіційних заяв Кремля про так звану "дружбу народів". Ба більше, Путін раніше оголосив 2026 рік "Роком дружби народів", однак реальність на окупованих територіях демонструє протилежне: взаємна ненависть, повна відсутність дисципліни та готовність вбивати своїх же союзників.

За інформацією АТЕШ, військове командування намагається максимально швидко зам’яти інцидент, аби уникнути розголосу. Проте приховати правду стає дедалі складніше — подібні конфлікти між різними підрозділами РФ на окупованих територіях відбуваються регулярно.

Маріуполь, який російська пропаганда називає "визволеним", дедалі більше перетворюється на зону хаосу, беззаконня та внутрішньої війни самих окупантів. Система, побудована на насильстві, страху та брехні, починає руйнуватися зсередини — і цей процес стає помітним навіть без участі ЗСУ.

