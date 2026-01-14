logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.12

EUR/UAH

50.26

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Стрілянина між окупантами: кадирівці та російські військові влаштували криваві розбірки в центрі Маріуполя
commentss НОВИНИ Всі новини

Стрілянина між окупантами: кадирівці та російські військові влаштували криваві розбірки в центрі Маріуполя

Бійці «Ахмата» і російські солдати не поділили дівчат у нічному клубі — є загиблий і тяжко поранений.

14 січня 2026, 21:59
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксовано черговий гучний інцидент, який оголює справжню суть “визволителів”. За інформацією руху спротиву АТЕШ, у місті сталася перестрілка між російськими військовими та кадирівцями з підрозділу "Ахмат".

Стрілянина між окупантами: кадирівці та російські військові влаштували криваві розбірки в центрі Маріуполя

«Русскій мір» перегризся з середини: у Маріуполі окупанти перестрілялися між собою

Подія трапилася поблизу місцевого клубу "Гуси-Лебеді". За даними агентів АТЕШ, які діють безпосередньо всередині окупаційних підрозділів, черговий вечір “відпочинку” загарбників завершився кривавими розбірками. Конфлікт спалахнув на ґрунті міжнаціональної неприязні та банальної побутової сварки — окупанти не змогли "поділити" місцевих дівчат.

Словесні образи швидко переросли у застосування вогнепальної зброї. Стрілянину відкрили просто посеред вулиці, на очах у цивільних мешканців. Унаслідок інциденту один російський військовослужбовець загинув, ще один бойовик "Ахмата" отримав тяжкі поранення.

Примітно, що кривава бійка сталася на тлі офіційних заяв Кремля про так звану "дружбу народів". Ба більше, Путін раніше оголосив 2026 рік "Роком дружби народів", однак реальність на окупованих територіях демонструє протилежне: взаємна ненависть, повна відсутність дисципліни та готовність вбивати своїх же союзників.

За інформацією АТЕШ, військове командування намагається максимально швидко зам’яти інцидент, аби уникнути розголосу. Проте приховати правду стає дедалі складніше — подібні конфлікти між різними підрозділами РФ на окупованих територіях відбуваються регулярно.

Маріуполь, який російська пропаганда називає "визволеним", дедалі більше перетворюється на зону хаосу, беззаконня та внутрішньої війни самих окупантів. Система, побудована на насильстві, страху та брехні, починає руйнуватися зсередини — і цей процес стає помітним навіть без участі ЗСУ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що в Запорізькій області оголосили евакуацію. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини