У Запорізькій області оголосили евакуацію: кому треба терміново виїхати
У Запорізькій області оголосили евакуацію: кому треба терміново виїхати

Примусова евакуація для родин з дітьми оголошена у Запорізькій області

14 січня 2026, 18:39
Автор:
Недилько Ксения

Під час чергового засідання Координаційного штабу з питань евакуації ухвалили складне, але необхідне рішення – про обовʼязкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками з п’яти населених пунктів Запорізької області. Про це повідомив Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Йдеться про 40 дітей з 26 родин у двох громадах. Для їхнього приймання та розміщення визначено Черкаську область.

"Обовʼязкова евакуація – завжди важкий крок. Але в умовах постійних обстрілів — це єдиний відповідальний спосіб зберегти життя, насамперед – дітей.

Разом із Міністерством соціальної політики, Міністерством внутрішніх справ, місцевою владою та всіма залученими службами забезпечуємо чітку координацію дій, безпечний маршрут евакуації та необхідну підтримку для кожної родини на всіх етапах", – наголосив Кулеба.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Запорізькому напрямку ситуація загострюється: російські війська намагаються обхопити Оріхів та Степногірськ, створюючи потенційну загрозу їхньому оточенню. Противник застосовує тактику малих штурмових груп для проникнення крізь українську оборону, повідомив військовий експерт Владислав Селезньов.

За його словами, ворог, скориставшись перекиданням українських сил з Гуляйпільського напрямку на Покровськ, активізував наступ на захід від Гуляйполя. "В бої, що йдуть на заході та сході від Степногірська, видно, що противник намагається взяти цей населений пункт в "кліщі". Точніше, формуються умови для оперативного напівоточення Оріхова", — пояснив експерт.



