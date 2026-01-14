Во время очередного заседания Координационного штаба по вопросам эвакуации было принято сложное, но необходимое решение – об обязательной эвакуации детей вместе с родителями или законными представителями из пяти населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

В Запорожской области объявили эвакуацию: кому нужно срочно уехать

Речь идет о 40 детях из 26 семей в двух громадах. Для их приема и размещения определена Черкасская область.

"Обязательная эвакуация – всегда трудный шаг. Но в условиях постоянных обстрелов – это единственный ответственный способ сохранить жизнь, прежде всего – детей.

Вместе с Министерством социальной политики, Министерством внутренних дел, местными властями и всеми привлеченными службами обеспечиваем четкую координацию действий, безопасный маршрут эвакуации и необходимую поддержку для каждой семьи на всех этапах", – подчеркнул Кулеба.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Запорожском направлении ситуация обостряется: российские войска пытаются охватить Орехов и Степногорск, создавая потенциальную угрозу их окружению. Противник применяет тактику малых штурмовых групп для проникновения через украинскую оборону, сообщил военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, враг, воспользовавшись опрокидыванием украинских сил с Гуляйпольского направления на Покровск, активизировал наступление к западу от Гуляйполя. "В бои, идущие на западе и востоке от Степногорска, видно, что противник пытается взять этот населенный пункт в "клещи". Точнее, формируются условия для оперативного полуокружения Орехова", — пояснил эксперт.