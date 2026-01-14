Во временно оккупированном Мариуполе зафиксирован очередной громкий инцидент, обнажающий истинную сущность "освободителей" . По информации движения сопротивления АТЕШ, в городе произошла перестрелка между российскими военными и кадыровцами из подразделения "Ахмат" .

«Русский мир» перегрызся изнутри: в Мариуполе оккупанты перестрелялись между собой

Событие произошло вблизи местного клуба "Гуси-Лебеди". По данным агентов АТЕШ, действующих непосредственно внутри оккупационных подразделений, очередной вечер "отдыха" захватчиков завершился кровавыми разборками . Конфликт разразился на почве межнациональной неприязни и банальной бытовой ссоры — оккупанты не смогли "поделить" местных девушек.

Словесные образы быстро переросли в применение огнестрельного оружия. Стрельбу открыли прямо посреди улицы, на виду у гражданских жителей . В результате инцидента один российский военнослужащий погиб, еще один боевик "Ахмата" получил тяжелые ранения.

Примечательно, что кровавая потасовка произошла на фоне официальных заявлений Кремля о так называемой "дружбе народов". Более того, Путин ранее объявил 2026 год "Годом дружбы народов", однако реальность на оккупированных территориях демонстрирует обратное: взаимная ненависть, полное отсутствие дисциплины и готовность убивать своих же союзников .

По информации АТЕШ, военное командование пытается максимально быстро замять инцидент во избежание огласки. Однако скрыть правду становится все сложнее — подобные конфликты между разными подразделениями РФ на оккупированных территориях происходят регулярно.

Мариуполь, который российская пропаганда называет "освобожденным", все больше превращается в зону хаоса, беззакония и войны самих оккупантов . Система, построенная на насилии, страхе и лжи, начинает разрушаться изнутри, и этот процесс становится заметным даже без участия ВСУ.

