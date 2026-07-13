"Стратегія виснаження" Росії: в Україні назвали людину, яка є архітектором ударів по тилу РФ

Українська кампанія із завдання ударів по військових, логістичних та інфраструктурних об'єктах на території Росії є результатом системної роботи всього сектору безпеки й оборони. Одну з ключових ролей у формуванні цієї стратегії відіграє начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Таку оцінку в коментарі EU Observer озвучив військово-політичний експерт Олександр Коваленко.

Удари по Росії. Фото: з відкритих джерел

За його словами, саме Буданов є одним із головних авторів концепції виснаження військового та економічного потенціалу Росії. Йдеться не лише про ураження військових цілей на фронті, а й про системний тиск на логістику, паливну інфраструктуру, авіабази та підприємства, які забезпечують російську армію.

Втім, експерт наголошує, що успіх цих операцій став можливим завдяки скоординованій взаємодії різних структур. Серед тих, хто бере безпосередню участь у реалізації стратегії, Коваленко назвав віцепрем'єр-міністра Михайло Федоров, який відповідає за розвиток технологічних рішень, а також командувача Сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомого за позивним "Мадяр".

Крім цього, важливу роль, за словами аналітика, відіграють Генеральний штаб, українська розвідка та інші силові відомства, які забезпечують планування й реалізацію комплексних операцій.

На думку Коваленка, така модель вже демонструє результативність, адже дозволяє Україні завдавати відчутних втрат російському військовому потенціалу далеко від лінії фронту та створювати додатковий тиск на економіку держави-агресора.

Раніше Кирило Буданов заявляв, що стратегічними цілями України залишаються досягнення справедливого миру та формування нової системи безпеки в Європі.

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