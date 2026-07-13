"Стратегия истощения" России: в Украине назвали человека, являющегося архитектором ударов по тылу РФ

Украинская кампания по нанесению ударов по военным, логистическим и инфраструктурным объектам на территории России является результатом системной работы всего сектора безопасности и обороны. Одну из ключевых ролей в формировании этой стратегии играет начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Такую оценку в комментарии EU Observer озвучил военно-политический эксперт Александр Коваленко.

Удары по России. Фото: из открытых источников

По его словам, именно Буданов — один из главных авторов концепции истощения военного и экономического потенциала России. Речь идет не только о поражении военных целей на фронте, но и о системном давлении на логистику, топливную инфраструктуру, авиабазы и предприятия, обеспечивающие российскую армию.

Впрочем, эксперт подчеркивает, что успех этих операций стал возможным благодаря скоординированному взаимодействию разных структур. Среди тех, кто непосредственно участвует в реализации стратегии, Коваленко назвал вице-премьер-министра Михаил Федоров, отвечающий за развитие технологических решений, а также командующего Сил беспилотных систем Роберт Бровди, известного по позывному "Мадяру".

Кроме того, важную роль, по словам аналитика, играют Генеральный штаб, украинская разведка и другие силовые ведомства, обеспечивающие планирование и реализацию комплексных операций.

По мнению Коваленко, такая модель уже демонстрирует результативность, ведь позволяет Украине наносить ощутимые потери российскому военному потенциалу вдали от линии фронта и создавать дополнительное давление на экономику государства-агрессора.

Ранее Кирилл Буданов заявлял, что стратегическими целями Украины остаются достижения справедливого мира и формирование новой системы безопасности в Европе.

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