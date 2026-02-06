Стратегічний населений пункт за крок до окупації: у ЗСУ викрили страшний план РФ

Російські окупаційні підрозділи активізували спроби просування у напрямку міста Барвінкове Харківської області, яке ворог розглядає як ключову точку для подальших наступальних дій. Про це повідомив командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, російське командування, спираючись на застарілі військові карти ще часів Другої світової війни, усвідомлює стратегічне значення Барвінкового. У разі виходу до цього населеного пункту противник може спробувати суттєво ускладнити логістичне сполучення між Дніпром, Краматорськом та Слов’янськом. Саме тому цей напрямок залишається одним із пріоритетних для армії РФ у перспективі завершення зимового періоду та на початку весни.

Федоренко наголосив, що захоплення Барвінкового могло б створити серйозні проблеми для забезпечення Сил оборони України, адже через цей вузол проходять важливі маршрути постачання. Зокрема, траса Ізюм – Краматорськ – Слов’янськ нині перебуває під постійним вогневим впливом противника.

Водночас українські інженерні підрозділи проводять масштабні роботи з укріплення логістичних шляхів: створюють захищені коридори руху та оперативно відновлюють дорожнє покриття після ворожих обстрілів. Командир бригади висловив переконання, що, попри чисельну перевагу російських сил, реалізувати цей задум противнику не вдасться.

Він також підкреслив, що українські захисники продовжують утримувати позиції та стримувати натиск ворога на цьому напрямку.

