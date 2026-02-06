Стратегический населенный пункт в шаге от оккупации: в ВСУ разоблачили страшный план РФ

Российские оккупационные подразделения активизировали попытки продвижения в направлении города Барвенково Харьковской области, который враг рассматривает как ключевую точку дальнейших наступательных действий. Об этом сообщил командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

Фото: из открытых источников

По его словам, российское командование, опираясь на устаревшие военные карты еще времен Второй мировой войны, осознает стратегическое значение Барвенкова. В случае выхода в этот населенный пункт противник может попытаться существенно усложнить логистическое сообщение между Днепром, Краматорском и Славянском. Именно поэтому это направление остается одним из приоритетных для армии РФ в перспективе завершения зимнего периода и начала весны.

Федоренко подчеркнул, что захват Барвенкового мог бы создать серьезные проблемы для обеспечения сил обороны Украины, ведь через этот узел проходят важные маршруты поставки. В частности, трасса Изюм – Краматорск – Славянск находится под постоянным огневым влиянием противника.

В то же время, украинские инженерные подразделения проводят масштабные работы по укреплению логистических путей: создают защищенные коридоры движения и оперативно восстанавливают дорожное покрытие после вражеских обстрелов. Командир бригады убежден, что, несмотря на численное превосходство российских сил, реализовать этот замысел противнику не удастся.

Он также подчеркнул, что украинские защитники продолжают удерживать позиции и сдерживать давление врага на этом направлении.

