ЗСУ завдали потужного удару по регіону РФ: влада панічно звітує про наслідки

У нічний час на території Брянської області Росії було зафіксовано ураження об’єктів, пов’язаних з енергопостачанням. У результаті інциденту частина населених пунктів залишилася без електроенергії. Про це заявили представники місцевої влади.

Фото: з відкритих джерел

Інформацію оприлюднив губернатор Брянської області Олександр Богомаз. За його твердженням, удари нібито було завдано з українського боку, а ціллю стали об’єкти енергетичної інфраструктури регіону. Посадовець заявив, що атака мала комбінований характер і включала застосування реактивних систем HIMARS, а також безпілотних літальних апаратів літакового типу.

Зі слів губернатора, через пошкодження інфраструктури без електропостачання залишилися кілька населених пунктів у Клинцівському районі. Водночас він запевнив, що аварійні служби оперативно відреагували на ситуацію, і на даний момент подачу електроенергії відновлено у повному обсязі.

Тим часом Міністерство оборони Росії відзвітувало про масове знищення українських безпілотників. За заявою відомства, протягом ночі було нібито перехоплено та збито 38 дронів. З них 26 — у повітряному просторі Брянської області, ще 10 — над Бєлгородською, а також по одному безпілотнику над Липецькою областю та акваторією Чорного моря.

Варто зазначити, що напередодні, у ніч на 6 лютого, у Бєлгороді пролунала серія сильних вибухів. Унаслідок цього частина міста залишилася без електро- та теплопостачання. Місцева влада підтвердила значні пошкодження об’єктів енергетики, а незалежні аналітики повідомили про влучання у північну частину Бєлгородської теплоелектроцентралі. Руйнування зафіксували не лише в обласному центрі, а й у прилеглих районах.

Як вже писали "Коментарі", у Харкові виникли масштабні проблеми з електропостачанням після ранкової атаки російських військ 5 лютого. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок ударів зупинилися громадський транспорт, метрополітен та практично весь електротранспорт.